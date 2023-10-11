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        Milli para dansçıların hedefi Dünya Şampiyonası'nda madalya

        TÜRKİYEDans Sporları Federasyonu milli takım para dans ekibi, Slovakya'dan 5 madalyayla döndü. Milli takım antrenörü Gazi Umdu, "Hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda ilk 3 sıralamayı almak. Sporcularımız çok iyi, bence madalya, birincilik ve kupayla geri döneceğimizi düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 09:48 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:50
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        Milli para dansçıların hedefi Dünya Şampiyonası'nda madalya
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        TÜRKİYEDans Sporları Federasyonu milli takım para dans ekibi, Slovakya'dan 5 madalyayla döndü. Milli takım antrenörü Gazi Umdu, "Hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda ilk 3 sıralamayı almak. Sporcularımız çok iyi, bence madalya, birincilik ve kupayla geri döneceğimizi düşünüyorum" dedi.

        Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nda milli takım para dans ekibi, eylül ayında Slovakya'nın Kosice kentinde düzenlenen Para Dans Dünya Kupası'nda 3'ü altın 5 madalya elde etti. Milli takım sporcularından Abdulkadir Ünal-Nezihe Koçak Ünal çifti, ikili standart klas 1 ve ikili serbest klas 1'de altın madalya kazandı. Ünal çifti, ikili latin klas 1'de ise gümüş madalya aldı. Serbest tek erkekler klas 1'de Barış Bayraktar altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride Akif Berker Dalgıç ise gümüş madalya kazandı. Ebru Akköz ise yarıştığı kategorilerde 9'unculuk elde etti. Yurda dönen milli sporcular, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

        Antalya'da yaşayan 4 milli takım sporcusu, haftada 3 gün Antalya Spor Salonu'nda İtalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek için çeşitli müzik ve koreografilerle çalışıyor.

        'TÜRK MİLLİ TAKIMI OLARAK İSMİMİZİ DUYURDUK'

        Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Milli Takım Antrenörü Gazi Umdu, tekerlekli sandalyede dans eden milli sporcularının çalışmalarını anlattı. Türkiye Şampiyonası'ndan sonra en iyi sporculardan milli takım oluşturduklarını, bu sporcuların Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeye hak kazandığını belirten Umdu, "Önce Slovakya'da yapılan Dünya Kupası'na katıldık. Oradaki performansımızla kota aldık. Yurt dışında Dünya Şampiyonası'nda yarışabilmek için gerekli ön koşulların hepsini sağladık. Hedefimiz Dünya Şampiyonası. İtalya'da olacak. Ona hazırlanıyoruz. Antalya bu konuda Türkiye'nin en iyi şehirlerinden biri. Çok üst düzey sporcularımız var. Bu sporcular da hep madalya ve kupayla geri dönüyor. Slovakya'daki Dünya Kupası'ndan 5 madalyayla döndük. Türk milli takımı olarak ismimizi duyurduk. Dünya Şampiyonası'nda tek erkekler, tek kadınlar, çiftler, duo, free style dans sporları olarak bütün kategorilerde yer alacağız. Hedefimiz ilk 3 sıralamayı almak. Sporcularımız çok iyi, madalya, birincilik ve kupayla geri döneceğimizi düşünüyorum" dedi.

        'İNSANIN RUHU ENGEL OLMASIN'

        Tekerlekli sandalyenin dans etmeye engel olmadığını vurgulayan Umdu, "İnsanın ruh engeli olmasın. Geri kalan bütün engeller aşılır. Biz tekerlekli dans sporunu icra ederken sahnedeki hiçbir sporcuda engel görmüyorum. Hepsi inanılmaz harika figürler yapıyor. Figürler çok profesyonel ve üst düzey yapılıyor. Müzikle uyum, bedeni müziğe uydurma, tekerlekli sandalyeyi müzikle hareket ettirme gibi birçok kriter ve kıstastan geçiyorlar. Dolayısıyla biz orada hiçbir engelli görmüyoruz. Pistlerde tam tersine canla başla, ruhla bir sporun icra edildiğini görüyoruz. Bence herkes yapabilir" diye konuştu.

        'DESTEK BEKLİYORUZ'

        Takım kaptanı Abdulkadir Ünal ise yarışmalar için finansal anlamda sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için sene içerisinde yarışmalarda puan almalarının gerektiğini anlattı. Slovakya'daki yarışmada Beşiktaş Belediyesi Spor Kulübü tarafından masraflarının karşılandığını aktaran Ünal, "Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Bizim için Para Dansın olimpiyatı demek. Mutlaka orada olmamız lazım. Yıllardır aynı sandalyeyle dans ediyoruz ve neredeyse kırıldı, çöp durumunda. Biz onlarla antrenman yapıyoruz ve bunlarla yurt dışından sayısız madalya getirdik, Avrupa şampiyonlukları, dünya dereceleri dahil. Elimizdeki hurdalarla bunu yapabiliyorsak, elimizde sağlam ve bu iş için gerçekten dizayn edilmiş sandalyelerle neler yapabileceğimizi kimsenin aklı dahi almaz. O yüzden bu konuda finansal yardım istiyoruz. Dünya şampiyonasına giderken hem federasyonumuzdan hem de Spor Bakanlığı'ndan ilgili desteği bekliyoruz. Orada daha önce yaşadığımız mağduriyeti yaşamadan gönül rahatlığıyla o yarışmaya katılıp kürsüde gene bayrağımızı dalgalandırmak ve yine ülkemize madalyalar, kupalarla dönmek istiyoruz" dedi.

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