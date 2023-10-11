Kediyi tekmeleyip darbeden berber çırağı serbest ANTALYA'daçalıştığı berberin kedisine şiddet uygulayan, dakikalarca tekmeleyip duvara ve yere çarpan M.A. (14), tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANTALYA'daçalıştığı berberin kedisine şiddet uygulayan, dakikalarca tekmeleyip duvara ve yere çarpan M.A. (14), tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, 4 Ekim'de, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Bulvarı'ndaki berberde meydana geldi. Mehmet Yiğit, 2 yıl önce sahiplenip, 'Çakıl' adını verdiği ve çalıştığı berber salonunda beslediği kedisinin tırnağının kırık olduğunu fark etti. Kedinin genel durumunun iyi olmadığını gören Yiğit, şüphelenip darbedildiği düşüncesiyle iş yerinin güvenlik kamerasını inceledi. Yiğit, kayıtlarda, Çıraklık Meslek Okulu öğrencisi olan ve meslek edinmek için yanında çalışan M.A.'nın kediye işkenceye varacak davranışlarda bulunduğunu gördü. M.A.'nın, 5 dakika 22 saniyelik güvenlik kamerası kaydında kaçan kediyi yakalayıp, arka odaya götürüp defalarca darbettiği görüldü. Aralıklı süren olayda M.A. kediyi 10'dan fazla kez duvara ve yere fırlattı, 50 kez de tekme attı.

Mehmet Yiğit, durumu polise bildirip M.A.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.A., psikolog eşliğinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Yaşının küçük olması nedeniyle dosyasına gizlilik kararı konulan M.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuksuz yargılanma kararıyla serbest bırakıldı.