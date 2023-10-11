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        Satılık konutlarda 'uygun fiyat' yerine 'vatandaşlığa uygun' reklamı

        ANTALYA'daöncekiyıllarda konut sahipleri ile emlak şirketleri 'uygun fiyat', 'deniz manzaralı', 'geniş balkon', 'lüks', 'site içerisinde' gibi özelliklerle ilan verirken, son dönemlerde 'vatandaşlığa uygun' başlığıyla konulan ilanlar dikkati çekiyor. Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Yabancılar, 400 bin dolar değerinde gayrimenkul almasıyla vatandaşlık hakkı kazanıyor. Pahalı konutlarda ev sahibi ya da emlak şirketi, satışı kısa sürede gerçekleştirmek için 'vatandaşlığa uygun' ibaresiyle reklam çalışması yapıyor" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 10:29 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:30
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        Satılık konutlarda 'uygun fiyat' yerine 'vatandaşlığa uygun' reklamı
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        ANTALYA'daöncekiyıllarda konut sahipleri ile emlak şirketleri 'uygun fiyat', 'deniz manzaralı', 'geniş balkon', 'lüks', 'site içerisinde' gibi özelliklerle ilan verirken, son dönemlerde 'vatandaşlığa uygun' başlığıyla konulan ilanlar dikkati çekiyor. Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Yabancılar, 400 bin dolar değerinde gayrimenkul almasıyla vatandaşlık hakkı kazanıyor. Pahalı konutlarda ev sahibi ya da emlak şirketi, satışı kısa sürede gerçekleştirmek için 'vatandaşlığa uygun' ibaresiyle reklam çalışması yapıyor" dedi. 

        Her yıl 10 milyondan fazla turisti ağırlayan Antalya, zamanla yabancıların yaşamak için tercih ettiği kent haline dönüştü. Kentte 2013'ten 2023'e yabancıya yönelik konut satışı, pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşı sonrası 4 kat arttı. 2013'te yabancıya 5 bin 548 konut satılan kentte, geçen yıl yabancılar 21 bin 860 konut aldı. Bu yıl eylül ayına kadar yabancılara yönelik 9 bin 365 satış gerçekleşti. Antalya'da yabancılar 2014'te 6 bin 542, 2015'te 6 bin 72, 2016'da 4 bin 352, 2017'de 4 bin 707, 2018'te 7 bin 938, 2019'da 8 bin 951, 2020'de 7 bin 735, 2021'de 12 bin 384 konut satın aldı. Antalya'da bu yıl eylül ayına kadar satışı yapılan 42 bin 954 konuttan, 9 bin 365'inin sahibi yabancı oldu. 4,5 konuttan 1'ini yabancılar satın aldı. Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa gibi sahil ilçelerindeki 10 mahalle ikamet iznine kapatılmasına rağmen, farklı mahallelerde yabancılara konut satışı sürüyor.

        KONUT FİYATLARI 150 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKTI

        Konut fiyatlarının 1 milyon ile 160 milyon lira arasında değiştiği kentte, son dönemde ikamet iznine kapatılan mahallelerin yakınındaki evlerin fiyatı arttı. Bu mahallelerde sahile yakın veya deniz manzaralı konutların fiyatları, 150 milyon liraya kadar yükseldi. Gayrimenkul alım satımı yapılan elektronik ticaret platformlarında 'vatandaşlığa uygun' ibaresiyle satışa sunulan konut ilanı sayısında da artış yaşandı. Önceki yıllarda konut sahipleri ile emlak şirketleri 'uygun fiyat', 'deniz manzaralı', 'geniş balkon', 'lüks', 'site içerisinde' gibi özelliklerle ilan verirken, bunların yanı sıra 'vatandaşlığa uygun' başlıklar da dikkati çekmeye başladı.

        'ARZ TALEPTEN DOLAYI FİYATLAR ARTIYOR'

        Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Antalya'da fiyatlar, Rusya- Ukrayna savaşı sonrası artış gösterdi. Sahil bandında inşaat yapacak yer yok. Arz talepten dolayı fiyatlar artıyor. Çok talep var. Yabancıların konuta talebi devam ediyor. Yabancılara yönelik sahil şeridi dışında, Kepez ilçesindeki mahallelerde satışlar gerçekleşiyor. Yabancılar, 400 bin dolar değerinde gayrimenkul almasıyla vatandaşlık hakkı kazanıyor. Pahalı konutlarda ev sahibi ya da emlak şirketi, satışı kısa sürede gerçekleştirmek için 'vatandaşlığa uygun' ibaresiyle reklam çalışması yapıyor. En az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı satın alan ve bu taşınmazı 3 yıl süreyle satmayacağını taahhüt eden kişiler, Türk vatandaşlığına hak kazanmaktadır" dedi.

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