Dijital Anadolu Projesi yeni dönemine Antalya'dan başladı TÜRKONFED'in önderliğinde KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi altıncı yılına, Akbank ve Siemens iş birliği, Lenovo çözüm ortaklığı ile BAKSİFED ev sahipliğinde başladı. İlk beş yılda 43 bin KOBİ'ye ulaşarak, dijital dönüşüme yönelik farkındalığın artmasına katkı sunan projenin yeni döneminde, teknolojinin iş süreçlerine adapte edilmesini sağlayan 'Nitelikli Dijital Dönüşüm'e odaklanılacak. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, proje paydaşları, iş dünyası örgütlerinin temsilcileri ve iş insanlarının katılımıyla düzenlenen lansmanın açılışında konuşan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında KOBİ'leri dijital devrimin bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

TÜRKONFED'in önderliğinde KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi altıncı yılına, Akbank ve Siemens iş birliği, Lenovo çözüm ortaklığı ile BAKSİFED ev sahipliğinde başladı. İlk beş yılda 43 bin KOBİ'ye ulaşarak, dijital dönüşüme yönelik farkındalığın artmasına katkı sunan projenin yeni döneminde, teknolojinin iş süreçlerine adapte edilmesini sağlayan 'Nitelikli Dijital Dönüşüm'e odaklanılacak. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, proje paydaşları, iş dünyası örgütlerinin temsilcileri ve iş insanlarının katılımıyla düzenlenen lansmanın açılışında konuşan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında KOBİ'leri dijital devrimin bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye´deki işletmelerin yüzde 99,7´sini oluşturan KOBİ´lerin sürdürülebilir kalkınma ve rekabetçiliğinde önemli bir kaldıraç olan dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunmak üzere 2018 yılında başlattığı Dijital Anadolu Projesi ile fiziki ve çevrim içi ortamda 43 bin KOBİ´ye ulaştı.

Projenin açılış etkinliğinde konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında KOBİ'leri dijital devrimin bir parçası haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek "KOBİ'lerimizi dijitalleştirmenin ekonomimiz için hem yerli hem de milli bir politika olması gerektiğine inanıyoruz. Biz de projemizin ilk beş yılında olduğu gibi bu dönemde de dijitalleşmeye ilk kez adım atacak KOBİ'leri desteklemeye devam edeceğiz. Ancak bununla birlikte projemizi bir adım daha ileriye taşıyıp, dijital dönüşüm ile tanışmış KOBİ'lerimize nitelikli dijital dönüşümü anlatacak, bu sayede teknolojiyi, işletmelerinin özel ihtiyaç ve hedeflerine uygun olarak adapte edebilmelerine katkı sağlayacağız" diye konuştu.

"Büyük teknolojik sıçrama yaratmak için teknoloji tabanlı eğitim, yetkin becerilere sahip insan kaynağı ile sanayinin dönüşümü şart" diyen Sönmez, Türkiye'nin istenen sıçramayı gerçekleştirmesinde verimlilik temelli politikların gerekliliğine işaret ederek şunları söyledi;

"Günümüz dünyasında verimliliği artırmanın temel kaldıraçlarından biri de dijital dönüşüm. Elbette bu yeni dönem, uyum kapasitesi ve yenilik geliştirme becerisi ile nitelikli insan kaynağı ve yüksek teknoloji üretiminin bütünleşik bir strateji ile ortaya konmasını da zorunluluk haline getiriyor."

ÖZDEĞİRMENCİ: KOBİ'LERİN DİJİTALLEŞMESİ İÇİN KAYNAK YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ

KOBİ'lerin ihtiyaçlarını hızlandıran çözümler sunduklarını belirten Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci ise "KOBİ'lerin dijitalleşme odağında hedeflerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları finansal kaynağı yaratmak için çalışıyoruz. Pandemi sonrası müşterilerimizin ihtiyaç, tüketim ve davranışlarında değişim gözlemliyor, bu dönemde dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz bire bir deneyimliyoruz. Bu kapsamda işlerini hızlandırmalarına çözüm sunan bir yeniliğe imza attık. Tüzel Dijital Dönüşüm Projesi ile birlikte müşterilerin ihtiyaçlarına göre bankacılık ürünleri ve bankacılık dışı avantajlar içeren paketler oluşturup, bu paketleri mobil kanaldan hızlı bir deneyimle kesintisiz olarak alabilmelerini sağladık. Ek olarak, KOBİ'lerimizin finansal farkındalıklarının artırılabilmesi ve işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilmeleri için Akıllı Finans Teknolojisi ürününün entegrasyonunu gerçekleştirdik. Bu teknoloji sayesinde de KOBİ'lerimiz günlük finansal işlemlerini, geçmiş ve gelecek nakit akışlarını grafikler üzerinden izleyerek finansal takvimlerini çok daha kolay yönetebiliyor. Sağladığımız teknolojik kolaylıkların yanı sıra Akbank Dönüşüm Akademisi ile KOBİ'leri finansal, dijital ve yeşil dönüşüm konusunda harekete geçirecek eğitimlerle buluşturarak onlara bu dönüşüm yolculuklarında eşlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ULAŞ: DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞIMIZIN REKABETÇİLİĞİNDE EN BELİRLEYİCİ FAKTÖR OLACAKTIR

Veri analitiğinin dijital dönüşüm sürecinde işletmelerin verimliliğini etkileyen en önemli faktör olduğuna değinen Siemens Bina Ürünleri Bölümü Ülke Yöneticisi Mert Ulaş da "Günümüz rekabetçi piyasa koşullarında çok fazla faktör rekabetçiliği etkiliyor, sadece iş gücü ve malzeme maliyetleri yönünden rekabetçi olmak artık günümüz pazarında yeterli olmuyor. Üretiminizde verimlilik, esneklik, çok kısa sürede yeni bir ürünü piyasayla buluşturabilmek, sürdürülebilirlik ve ürününüzü doğru zamanda, doğru pazarlara sunabilmek KOBİ'leri pazarda rekabetçi kılacak faktörler arasında. Tüm bunları yapabilmek için ise en temel ihtiyacımız veri. İşte dijital dönüşüm ile toplanan verilerin anlamlandırılarak işletmelerin tüm süreçlerinde entegre şekilde kullanılması önümüzdeki yıllarda rekabetçiliği belirleyen en önemli faktör olacak. Siemens Türkiye olarak TÜRKONFED'in Türk sanayisinde dijital dönüşümü hızlandırma çabalarını uzun süredir takdirle izliyoruz. Biz de teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanındaki tüm birikim ve çözümlerimizi KOBI'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve desteklemek üzere sunmaya hazırız. Bu çerçevede geliştirdiğimiz Siemens Xcelerator platformu ile KOBİ'lerimiz hem hızlı hayata geçebilecek, etkisi kanıtlanmış dijital çözümlere ulaşabilecek hem de eğitim, danışmanlık ve iş birliği fırsatları yakalayabilecek" açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN: ÜLKELERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE KENDİ REÇETELERİNİ YAZMALARI GEREKİYOR

Küresel rekabette teknoloji ile birlikte büyük bir paradiğma değişikliği yaşandığına değinen BAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdoğan ise şunları aktardı;

"İş yapış biçimimiz ciddi bir şekilde değişime uğruyor. Dijitalleştikçe süreçlerimizi daha sistematik bir şekilde ele alabiliyor ve tüm bu değerlerimize kolaylıkla erişebiliyoruz. İşletmelerin değişen trendlere uyum sağlamalarında bilgi kaybının da önüne geçen dijital devrim, iş hayatımızı olduğu kadar sosyal ve toplumsal hayatımızı da köklü bir şekilde değiştiriyor. İçinde bulunduğumuz dönemi diğer sanayi devrimi süreçlerinden ayıran en önemli özelliğin, her türlü rekabet avantajının teknolojiyi desteğiyle inovatif süreçlere dönüşebilme fırsatı yaratması olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Dijital dönüşüm ekonomik kalkınma için bir kaldıraç olarak kullanılırken, ülkelerin de dijital dönüşümde kendi özgün reçetelerini yazmaları gerekiyor."

ÖZDOĞRU: TEKNOLOJİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN ANAHTARIDIR

Etkinliğin özel oturumda 'İş Dünyasında Dijital Dönüşüm Vizyonu'nu anlatan ESAS Holding CEO'su ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Özdoğru, teknolojinin sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olduğunu vurguladı. Dijital dönüşümün yarattığı yeni küresel ortamda Türkiye'nin bir dönüm noktasında olduğunu belirten Özdoğru, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz 2023 yılı, dünyada siyasi ve ekonomik anlamda belirsizliklerin yaşandığı bir döneme rastladı. Bir yandan ileri teknolojiler global rekabet kurallarını kökten değiştirirken bir yandan da tüm kuralların yeniden yazıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Dijital dönüşüm artık bir gereklilik değil, mecburiyet. Dijital dönüşümün farkında olan, değişen tercihlere hızlı ve esnek şekilde cevap verebilen şirketler rekabet güçlerini koruyabilecek. Bu ortamda, biz de Türkiye olarak bir dönüm noktasındayız. Dijital dönüşüm ile kişi başına yıllık gelirimizi, 10-11 bin dolarlardan, 15 bin-17 bin 500 dolar seviyelerine kadar çıkarabiliriz. Hiçbir endüstri tek başına ülkemize böyle bir katkı yapamaz! Bu ortamda, sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için teknolojiyi tüm stratejilerimizin merkezine koymamız ve kalkınma politikalarını buna göre belirlememiz gerekiyor" dedi.

KOBİ'LERİN DÖNÜŞÜMÜNE ÖZEL PANELLER

Açılış konuşmalarının ardından KOBİ'ler için Dijital Bankacılık Çözümleri ve Sanayide Dijital Dönüşüm Paneli düzenlendi.

BAŞKANLAR TARIM VE TİCARETİ KONUŞTU

Dijital Anadolu Projesi'nde bu yıl yapılan değişikliklerden biri de etkinliğin yapıldığı il özelinde farklı konuların ele alınması oldu. Bu kapsamda TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Komisyonu Üyesi Başar Ceylan'ın moderatörlüğünde düzenlenen Antalya Ticaret ve Tarım Dijitalleşme Vizyonu Paneli'nde, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır konuyu tüm yönleriyle ele aldı.

KOBİ'LER İÇİN DEĞER YARATAN DİJİTAL STRATEJİ OLUŞTURACAK

Dijital Anadolu Projesi'nin yeni dönemde odağına aldığı nitelikli dijital dönüşüm ile dijitalleşme için yalnızca teknoloji kullanmanın ötesine geçilip, bu teknolojinin işletmelerin özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun olarak adapte edilmesi hedefleniyor. Böylece sonucu ve faydayı merkeze koyarak, bir strateji ve uygulama planı oluşturulması amaçlanıyor. Veri analitiğinden dijital dönüşümün finansmanına kadar uzanan geniş bir çerçevede geliştirilen bu yaklaşım aynı zamanda işletmelerin uzun vadeli hedeflerini destekleyen ve değer yaratan bir dijital strateji oluşturulmasına da olanak tanıyacak. Dijital Anadolu Projesi önümüzdeki aylarda Van ve Gaziantep'te düzenlenecek etkinlikler ile devam edecek.

DHA-Ekonomi - Türkiye-Antalya / Merkez - DHA

2023-10-11 13:28:43