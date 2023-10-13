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        Antalya'da 2 kişinin öldüğü aileler arasındaki çatışmada 10 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:47 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:50
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        Antalya'da 2 kişinin öldüğü aileler arasındaki çatışmada 10 gözaltı (2)
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        CENAZELERALINDI

        Antalya'nınSerik ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmada hayatını kaybeden Ahmet Yavuz (56) ile eski eşi Şerife Bozkurt'un (46) cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemelerin ardından yakınları tarafından alındı. Cenazelerin Serik'e bağlı Zırlankaya Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi. Ahmet Yavuz ile Şerife Bozkurt'un bir süre önce resmi olarak boşandığı ancak aynı evde yaşamayı sürdürdüğü öğrenildi.

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