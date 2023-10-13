Antalya'da 2 kişinin öldüğü aileler arasındaki çatışmada 10 gözaltı (3)

BÖLGEYEMOBİLKARAKOL KURULDU

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmada Ahmet Yavuz ile eski eşi Şerife Bozkurt'un yaşamını yitirdiği, 2'si jandarma personeli 6 kişinin de yaralandığı olayın yaşandığı mahallede, jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. Mahalleye giriş çıkışları kontrol altına alan ekipler, bölgeye mobil karakol kurdu. Jandarma komando timleri de mahalleye konuşlandırıldı. Jandarma ve komando timleri, Ahmet Yavuz ve İdris Şahin'in evlerinin önünde ve çevresinde nöbet tutmaya başladı.