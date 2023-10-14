SMA'lı Emrah bebeğin kampanyasında yüzde 77´ye ulaşıldı; 10 saat atık toplayarak destek oluyor ANTALYA'da yaşayan Emrah Andariman (27), SMA'lı çocuğu 16 aylık Onur'un tedavi masrafına katkı sunmak için günde 10 saat sokakları gezip, çöplerdeki geri dönüşüm atıklarını topluyor. Hayırseverlerin katkısıyla gen tedavisi için gerekli paranın yüzde 77'si toplanırken, 14 milyon lira kadar eksik kaldı.

ANTALYA'da yaşayan Emrah Andariman (27), SMA'lı çocuğu 16 aylık Onur'un tedavi masrafına katkı sunmak için günde 10 saat sokakları gezip, çöplerdeki geri dönüşüm atıklarını topluyor. Hayırseverlerin katkısıyla gen tedavisi için gerekli paranın yüzde 77'si toplanırken, 14 milyon lira kadar eksik kaldı.

Sultan (24) ve Emrah Andariman çifti, 2019 yılında dünyaevine girdi. Çiftin ikinci çocuğu Onur 20 günlükken koronavirüs testi pozitif çıktı. Motor hareketlerinin eksikliğinden şüphelenen doktor, SMA olabileceği şüphesiyle Onur bebekten tarama istedi. Bebeğe SMA Tip 1 teşhisi konuldu. 1,5 aylıkken trakeostomi (gırtlakta nefes alma deliği) açılan Onur bebek, midesine hortum takılarak beslendi. 2,5 ay yoğun bakımda tedavi gören Onur bebek, taburcu edilerek evine gönderildi.

Aile SMA tedavisini karşılayacak maddi güce sahip olmadığı için Antalya Valiliği'ne başvurup, yardım toplamak için resmi hesap açtırdı. Türkiye çapında duyurulan kampanyaya hayırseverler destek oldu. Anne Sultan Andariman, Onur bebeğin ihtiyaçlarıyla ilgilenmek zorunda olduğu için çalışamazken, Emrah Andariman ise gündelik iş bulursa çalışıyor, çöplerden geri dönüşebilir atık topluyor.

KIZI ADA İLE BİRLİKTE EL SALLAYARAK UĞURLUYORLAR

Sultan Andariman, hem kızı Ada (4) hem de Onur'un ihtiyaçları için günün tamamını evde geçiriyor. Sabah erken saatte evden ayrılan Emrah Andariman'ı, kızı Ada ve eşi Sultan el sallayarak, geri dönüşüm atıklarını toplamaya uğurluyor. Günün 10 saatini çöplerden geri dönüşüm atıklarını toplayarak geçiren Emrah Andariman, bu ürünleri satarak kazandığı paranın bir kısmını ailenin ihtiyacına, bir kısmını da Onur bebeğin tedavi masrafı için ayırıyor.

'AYNI MASADA YEMEK BİLE YİYEMİYORUZ'

Gelen yardımlarla Onur bebeğin gen tedavisi için gerekli tutarın yüzde 77'si tamamlandı. Kalan parayı toplamak için hayırseverlerden destek bekleyen Emrah Andariman, "Bütün sokakları gezip günde 10 saat çöpten geri dönüşüm malzemeleri topluyorum. Çok kazanamıyorum ama hem ailemin ihtiyaçlarına hem de Onur'un tedavisine destek olmaya çalışıyorum. Onur'um inşallah bu acıdan kurtulacak. 14- 15 milyon lira kadar eksiğimiz kaldı" dedi. Hayal kurmaktan hiç vazgeçmediğini belirten Andariman, "Aynı masada bir yemek bile yiyemiyoruz. Mutlaka birimiz Onur'un başında bekliyor. İnşallah Onur iyileşirse hepimiz bir masa etrafında toplanacağız" diye konuştu.

'BİR ÇOCUĞUM ÇİKOLATA İÇİN AĞLARKEN DİĞERİ TADINI BİLE BİLMİYOR'

Sultan Andariman da gece gündüz rahat uyku uyumadığını anlattı. Sürekli Onur'un solunum yollarında biriken tükürüğü cihazla almak için beklediğini belirten Andariman, tedavi olup cihazlardan kurtulacakları günü hayal ettiklerini anlattı.

Sultan Andariman, sözlerine şöyle devam etti :

"Çok zor bir hastalık. Sağlıklı evladıma da hasta evladıma da yetemez duruma geldim. Sürekli boğazında biriken tükürüğü almak zorundayım ki nefes alabilsin. Onur'un rahat nefes alması ve yediğini, içtiğini görebilmek benim hayalim. Evladım yaşasın istiyorum. Bir çikolatanın tadına varabilsin istiyorum. Bir çocuğum çikolata için ağlarken, diğeri tadını bile bilmiyor."

Onur Andariman için yardım toplamak amacıyla oluşturulan sosyal medya hesaplarında da kampanyanın son durumuyla ilgili bilgiler paylaşılıyor.