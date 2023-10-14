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        MHP Antalya il yönetim kurulu üyesi evinde ölü bulundu; cinayet büro çalışma başlattı

        MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Çırpan (64), evinde ölü bulundu. Çırpan'ın başının arkasında darbe izi olduğunun belirlenmesi üzerine cinayet büro ekipleri devreye girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 13:34 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:35
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        MHP Antalya il yönetim kurulu üyesi evinde ölü bulundu; cinayet büro çalışma başlattı
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        MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Çırpan (64), evinde ölü bulundu. Çırpan'ın başının arkasında darbe izi olduğunun belirlenmesi üzerine cinayet büro ekipleri devreye girdi.

        Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1431 sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Apartman sakinlerinden biri binadan çıkacağı esnada Yusuf Çırpan'ın kapısının açık olduğunu görünce seslendi. Cevap alamayınca kapıdan bakıp Yusuf Çırpan'ın yerde hareketsiz yattığını gören komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Çırpan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çırpan'ın başının arkasında darbe izi olduğunun belirlenmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri devreye girdi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman yanındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla, son olarak alışveriş yaptığı bir marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

        İL BAŞKANI OLAY YERİNE GELDİ

        Parti il yönetiminde yer alan Yusuf Çırpan'ın vefat haberini alan MHP İl Başkanı Onur Temel ile yöneticiler, adrese geldi. Üzgün olduğu görülen Temel ve yöneticiler, cenazenin taşınmasına yardımcı oldu. İşlemlerinin ardından Çırpan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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