Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Polonyalılar, Antalya'da ülkelerindeki seçim için oy verdi

        ANTALYA'dayaşayanya da tatile gelen Polonyalılar, Polonya Ulusal Parlamentosu ve senato seçimleri için fahri konsoloslukta oy kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 13:28 Güncelleme: 15.10.2023 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polonyalılar, Antalya'da ülkelerindeki seçim için oy verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'dayaşayanya da tatile gelen Polonyalılar, Polonya Ulusal Parlamentosu ve senato seçimleri için fahri konsoloslukta oy kullandı.

        Polonya'da halk, genel seçimler ve 4 soruluk referandum için sandık başına giderken; seçimde siyasi partiler, iki kanatlı meclisin alt kanadı Sejm'deki 460 milletvekilliği ve üst kanat senatodaki 100 koltuk için yarışacak. Antalya'da yaşayan ya da tatile gelen Polonyalılar da oy kullanmak için sabahın erken saatlerinde fahri konsolosluk önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yerleşik yaşayan Polonyalılar konsolosluğa gelirken, tatillerini geçirmek için kentte bulunanlar kaldıkları otellerin ya da tur şirketlerinin servisleriyle oy kullanmaya geldi.

        'BİR DEĞİŞİM İSTİYORUZ'

        Antalya'ya tatile gelen Malgorzata Pielka (24), "Antalya'ya 1 aylık tatil için geldik. Ülkemizin seçimleri dolayısıyla oyumuzu kullanmaya geldik" dedi. Arkadaşıyla tatil için Antalya'ya geldiğini belirten Ewelina Luksza (24), "Türkiye'de tatile geldik ve bugün çok istediğim için oy kullanmaya geldim. Bir değişim istiyoruz. Antalya ve Türkiye çok güzel ve çok seviyoruz. Türk insanları çok iyiler" şeklinde konuştu. Oy kullanma işlemleri, saat 21.00'e kadar sürecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Gazze'ye yoğun bombardıman!
        Gazze'ye yoğun bombardıman!
        Hem şiddetli sağanak hem toz taşınımı uyarısı!
        Hem şiddetli sağanak hem toz taşınımı uyarısı!
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film

        Benzer Haberler

        "Helal turizm"de bu sezon geceleme sayısı 5 milyona yaklaştı
        "Helal turizm"de bu sezon geceleme sayısı 5 milyona yaklaştı
        Genetik yatkınlık olsa da sağlıklı beslenmeyle diyabetten korunmak mümkün
        Genetik yatkınlık olsa da sağlıklı beslenmeyle diyabetten korunmak mümkün
        3 bin 600 yıllık dünyanın en eski batığında 30 bakır külçe bulundu
        3 bin 600 yıllık dünyanın en eski batığında 30 bakır külçe bulundu
        Antalya'da "Devlet Konuk Evi" olarak kullanılacak tarihi yapı restore edild...
        Antalya'da "Devlet Konuk Evi" olarak kullanılacak tarihi yapı restore edild...
        Gayrimenkul Projeleri Yatırım Fuarı ve Zirvesi, Antalya'da yapılacak
        Gayrimenkul Projeleri Yatırım Fuarı ve Zirvesi, Antalya'da yapılacak
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı