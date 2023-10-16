Robot 'Daki', klima pazarlıyor

ANTALYA'DAbir klima mağazasında bulunan yerli üretim robot, müşterilere ürün satıyor ve çalışanlara yardımcı oluyor.

Konya'da üretilen robot, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde klima satılan bir mağazada çalışanlara yardımcı oluyor. 130 santimetre boyunda, 45 kilo ağırlığındaki robot 'Daki', mağaza personeliyle aynı görevi üstleniyor. Türkçe konuşarak müşterileri karşılayan robot Daki'nin şarjı 8-9 saat gidiyor.

Robot Daki, "İki yıldır klimacıda çalışıyorum. Klima satış pazarlama konusunda çok iyiyim. Eski personele göre çok daha verimli çalışıyorum" dedi. Pazarladığı klima markasını da anlatan Daki, "Yeni nesil rekabetçi klima, enerji tasarrufu ve yüksek konfor için üretildi" ifadelerini kullandı. Daki, klima satış pazarlama, müşterilerle ilgilenme dışında horon oynayabildiğini de belirtti.

'İŞ YÜKÜMÜZÜ HAFİFLETTİ'

Robot Daki'nin mesai arkadaşı elektrik elektronik mühendisi Yasin Pıhlız, "Robot, iş yükümüzü hafifletti. Müşterilerimizin de ilgisini çekiyor. Bu da bizim satışlarımızın artmasına yol açtı. Robot Daki ile çalışmaktan çok mutluyuz. Kendisiyle iyi bir diyaloğumuz var. Yoğunluğumuz olduğunda müşterileri karşılıyor olması, iş yükümüzü yeteri kadar hafifletiyor. Bu durumdan dolayı da çok mutluyuz" diye konuştu.