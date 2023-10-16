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        Antalya'da dalış turizmi yüz güldürmedi

        ANTALYA'dabu yıl 16 milyon turist hedefiyle rekor beklenirken, su altı meraklılarının tercih ettiği dalış turizminde istenen rakama ulaşılamadı. 222 dalış noktasına geçen yıl 80 bin turist gelirken, 2023'te bu sayı 55 binde kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:33 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:35
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        Antalya'da dalış turizmi yüz güldürmedi
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        ANTALYA'dabu yıl 16 milyon turist hedefiyle rekor beklenirken, su altı meraklılarının tercih ettiği dalış turizminde istenen rakama ulaşılamadı. 222 dalış noktasına geçen yıl 80 bin turist gelirken, 2023'te bu sayı 55 binde kaldı.

        Turizm kenti Antalya'da, 222 dalış noktası bulunuyor. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar kıyı bandındaki bu dalış noktaları, her yıl binlerce su altı meraklısının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sezonda günlük 1000 dalışın yapıldığı kentte, su altı zenginliklerinin görülmesi için özel tur rehberleri de görev yapıyor. Dalış şirketleri özel teknelerle güvenlik önlemlerini alarak, turistleri istedikleri rotadaki dalış noktasına götürüp, burada ön dalış eğitimi veriyor. Daha sonra dalış gerçekleştirilip, su altında hem video hem fotoğraf çekimi yapılıyor.

        Antalya'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı açığında 'Fransız Sosyete Batığı' olarak da bilinen İkinci Dünya Savaşı sırasında batan St. Didier gemisine ait batık, Finike'de Gök Mağarası, Antalya Körfezi'nin kuzeyinde Gelidonya Antik batığı, 25 metre derinlikte yatan Paris batığı ile Side Sualtı Müzesi, turistlerin ilgiyle ziyaret ettiği dalış noktaları arasında yer alıyor.

        KİŞİ BAŞI DALIŞ 100 DOLAR

        Kemer Avcılar, Atıcılar, Sualtı Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı Ali Sivrikaya, her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilciye su altı güzelliklerini göstermenin büyük keyif olduğunu söyledi. Sivrikaya, tatilcilerin bir defa dalıp, sonrasında her yıl farklı noktalardan dalış yapmak için kente yeniden geldiğini söyledi. Avrupa ülkelerinden de çok sayıda ziyaretçi olduğunu belirten Sivrikaya, "Çoğunlukla Rusya'dan gelen dalış meraklılarımız var. Burada hem su altı zenginliklerini görüp hem de eşsiz bir an yaşıyorlar. Geçen yıl 80-90 bin civarı dalış meraklısı gelmişti, bu yıl sayı düştü. Yaklaşık 55 bin civarı gelen oldu" dedi. Sivrikaya, mart ayından yıl sonuna kadarki sürede dalış turizminin hareketli olduğunu belirtti. Sivrikaya ayrıca bir tatilcinin dalış maliyetinin ortalama 100 dolar olduğunu söyledi.

        DALIŞ YAPIP, BALIK BESLEDİLER

        Beyrut'tan gelerek Kemer'de dalış yapan Lin İtany, 40 dakika dalış yaparak su altında balıkları besledi ve fotoğraf çektirdi. İlk defa Antalya'da dalış yaptığını belirten İtany, "Su altı inanılmazdı. Çok keyifliydi. Büyük balıkları gördüm. Su soğuktu ama çok eğlendim" dedi. Dalış yapan bir başka tatilci Lenna Eljaman da su altının akvaryum gibi olduğunu, irili ufaklı çok sayıda balık gördüğünü, balıkları beslediğini söyledi.

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