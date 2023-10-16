Antalya'da 2 kişinin öldüğü çatışmada gözaltına alınan 10 şüpheli serbest

ANTALYA'nınSerik ilçesinde Ahmet Yavuz (56) ile eski eşi Şerife Bozkurt'un (46) hayatını kaybettiği, 2 jandarma personelinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zırlankaya Mahallesi'nde 12 Ekim saat 19.00 sıralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan aileler arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada Ahmet Yavuz, bir süre önce boşandığı ancak aynı evde yaşamayı sürdürdüğü Şerife Bozkurt, oğlu Remzi Yavuz ile diğer aileden İdris Şahin, eşi Zübeyde Şahin, babası Feridun Şahin ve kavgaya müdahale eden Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma personeli astsubay Y.O. ile uzman erbaş Ö.F.A. yaralandı. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Yavuz ile Şerife Bozkurt, kurtarılamadı. Yaralılardan Zübeyde Şahin ile Feridun Şahin'in tedavileri tamamlanırken, Remzi Yavuz Serik'te tedaviye alındı, astsubay Y.O. ve uzman erbaş Ö.F.A. ile İdris Şahin ise Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

1,5 YILDIR SÜREN HUSUMET

Evleri yan yana olan 2 aile arasında 1,5 yıldır arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı belirlenen aralarında Zübeyde Şahin ve Feridun Şahin'in de bulunduğu 10 şüpheli, gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 13 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ahmet Yavuz ile Şerife Bozkurt'un cenazeleri de aynı gün toprağa verildi. Antalya'da tedavileri devam eden İdris Şahin ile yaralı 2 jandarma personelinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.