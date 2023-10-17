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        Kazada yaralanan eşinin arkasından gözyaşı döktü

        ANTALYA'daeşi Nurten Ersöz'ü (47) hastaneye götüren Osman Ersöz'ün (52) kullandığı otomobil ile özel halk otobüsü çarpıştı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, sürücü Ersöz eşinin arkasından gözyaşlarını tutamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:31 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:35
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        Kazada yaralanan eşinin arkasından gözyaşı döktü
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        ANTALYA'daeşi Nurten Ersöz'ü (47) hastaneye götüren Osman Ersöz'ün (52) kullandığı otomobil ile özel halk otobüsü çarpıştı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, sürücü Ersöz eşinin arkasından gözyaşlarını tutamadı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak ile 997 Sokak üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Eşi Nurten Ersöz'ü hastaneye götürmek için yola çıkan Osman Ersöz'ün kullandığı 07 GF 861 plakalı otomobil ile Metehan Sağır (46) idaresindeki 07 AU 0144 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. 5 metre savrulan otomobil, yol kenarındaki apartmanın bahçe duvarına çarparak durdu.

        İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralanan Nurten Ersöz'ü otomobilden çıkartarak ambulansa aldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Ersöz, hastaneye kaldırıldı. Hastane evrakı ve ilaçların olduğu poşeti elinde tutan Osman Ersöz ise eşini hastaneye götürürken kaza geçirdiklerini söyledi. Polislere kazayı anlatırken gözyaşı döken Ersöz'ü, otobüsten inen bir kadın teselli etti.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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