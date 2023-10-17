Antalyasporlu Naldo'nun oğlu Davi'nin cenazesi, İspanya'ya götürülüyor 

ANTALYA'da2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada ağır yaralanıp, yoğun bakımdaki 40'ıncı günde yaşam savaşını kaybeden Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın oğlu Davi Pereria'nın (4) cenazesi, İstanbul'a götürüldü. Cenaze, ardından defnedilmek üzere İspanya'nın Barselona şehrine götürülecek.

Kaza, 7 Eylül saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1255 Sokak ile Toroslar Caddesi´nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kontrolündeki 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Tilatti'nin kullandığı otomobil de savrulup, aynı yönde giden Cüneyt Eslik'in kullandığı 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarptı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcu Naldo'nun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli Eslik yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı Davi'yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 34 FG 4053 plakalı otomobilin sürücüsü de aynı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza yerine gelen diğer ambulanstaki ekip ise Alexandra Nardy ve motosikletli Eslik'e müdahale etti. Davi'nin ambulansta 2 kez duran kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı.

SIKIŞAN KAYINPEDERİ, ÇEVREDEKİLER ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Otomobilde sıkışan Walter Tilatti'nin yardımına çevredekiler koştu. Ekipler otomobilin bir kapısından Tilatti'ye müdahale ederken, çevredekiler demir levye ile kapıyı kırıp onu, bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, ayırıcı-kesici makasla kapıya müdahale edip, Tilatti'yi çıkardı. Sağlık ekibinin sedyeye aldığı Tilatti, hastaneye götürüldü. Eslik ve Alexandra Nardy de müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

40'INCI GÜNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edilen ve 40 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Davi, dün saat 11.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Davi Pereria'nın cenazesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından bu sabah erken saatlerde alınarak Antalya Havalimanı'na götürüldü. Uçakla İstanbul'a götürülen Davi'nin cenazesi, saat 20.15 uçağıyla İspanya'nın Barselona şehrine uğurlanacak. Uçağın Barselona'ya saat 23.00 sıralarında inmesi bekleniyor. Uçakta, Naldo ve ailesinin de olacağı öğrenildi.

ANTRENMAN ÖNCESİ FOTOĞRAFINA KARANFİL BIRAKTILAR

Antalyaspor'un dün akşam saatlerinde yaptığı antrenman öncesi teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli, antrenman sahasında masa üzerine fotoğrafı konulan Davi'yi anmak için karanfil bıraktı. Sosyal medya hesaplarından da paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.