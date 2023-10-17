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        Deniz skuteri ile Kaş'tan Meis'e geçmeye çalışırken yakalandı

        ANTALYA'nınKaş ilçesi açıklarında, elektrikli deniz skuteri ile Yunanistan'ın Meis adasına geçmeye çalışan Suriye uyruklu kaçak göçmen, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:03 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:05
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        Deniz skuteri ile Kaş'tan Meis'e geçmeye çalışırken yakalandı
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        ANTALYA'nınKaş ilçesi açıklarında, elektrikli deniz skuteri ile Yunanistan'ın Meis adasına geçmeye çalışan Suriye uyruklu kaçak göçmen, yakalandı.

        Kaş ilçesi açıklarında Türk kara sularında bot ile devriye gezen Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, elektrikli deniz skuteri ile denizde ilerleyen kişiyi fark etti. Ekipler, Kaş ilçesinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Meis adasına geçmeye çalıştığı belirlenen adı açıklanmayan kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı. Bot ile ilçeye getirilen kaçak göçmen ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

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