Bulgaristan sınır kapılarında TIR'cıların 'analiz' çilesi ANTALYA'danyola çıkan ihraç sebze meyve ürünleri taşıyan TIR'lar, Bulgaristan sınır kapılarında analiz işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle günlerdir bekliyor. Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, "Günlerdir TIR'larımız orada bekliyor. Bu durum hem ürüne hem de işleyişimize zarar veriyor. Bence politik bir durum var" dedi.

ANTALYA'danyola çıkan ihraç sebze meyve ürünleri taşıyan TIR'lar, Bulgaristan sınır kapılarında analiz işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle günlerdir bekliyor. Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, "Günlerdir TIR'larımız orada bekliyor. Bu durum hem ürüne hem de işleyişimize zarar veriyor. Bence politik bir durum var" dedi.

Turizm kenti Antalya, örtü altı üretimin de merkezi olarak biliniyor. Kentte hem yüksek rakımlı yaylalarda hem de kıyıya yakın yerlerdeki seralarda üretilen sebze ve meyveler, iç piyasaya sunulmasının yanı sıra, ihraç da ediliyor. İhraç ürünler içerisinde domates yüzde 50'ye yakın oranla büyük yer tutarken, biber grubu, patlıcan ve diğer ürünler de ihraç edilen sebzeler arasında yer alıyor.

Ürünlerin sevkiyatı TIR ve uçak kargolarla sağlanıyor. Savaş durumundaki Rusya ve Ukrayna'ya dahi sevkiyatın hız kesmeden devam ettiği Antalya'dan 20 gündür Bulgaristan'a girişlerde sınır kapılarında sorunlar yaşanıyor. Bulgaristan'a giriş yapıp yükünü boşaltmak ya da gideceği Avrupa ülkesine doğru seferine devam etmek isteyen TIR sürücüleri, analiz kuyruklarında bekliyor. Ürünlerdeki kimyasal oranının tespit edilmesi için gerçekleştirilen analiz işlemi, sınır kapılarındaki laboratuvarın kaldırılması nedeniyle geç işliyor. Birkaç saatlik işlemin laboratuvarın kapatılması nedeniyle 4 gün sürdüğünü belirten Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, uygulamanın sorunlara neden olduğunu söyledi.

'HEM İŞ GÜCÜ KAYBI HEM DE ÜRÜNLERE ZARAR VERİYOR'

TIR'lara yüklenen çoğunlukla domates, biber ve patlıcan başta olmak üzere sebze ve meyvelerin 1 gün Antalya'dan yol gittiğini, sınır kapısında da 4 gün bekletildiğini anlatan Yılmaz, "Bekleyen ürünlerin raf ömrü azalıyor. Sebze ve meyvelerde çürümeler başlıyor. Normalde orada bir laboratuvar vardı. O kapatılarak başka bir yere alınmış. Haliyle işlemler oldukça uzun sürüyor. Bence bu uygulama politik başka bir izahı yok" dedi. 20 gündür uygulamanın sürdüğünü anlatan Yılmaz, bir an önce ilgili bakanlıkların devreye girmesiyle sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.