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        E-ticaret sektörü Antalya´da bir araya geliyor

        E-ticaret sektörünün önde gelen isimleri 23-25 Ekim tarihleri arasında Antalya´da bir araya geliyor. WORLDEF ANTALYA etkinliği; sektördeki en güncel trendleri, yenilikleri ve uygulamaları gündemine alacak. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:44
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        E-ticaret sektörü Antalya´da bir araya geliyor
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        E-ticaret sektörünün önde gelen isimleri 23-25 Ekim tarihleri arasında Antalya´da bir araya geliyor. WORLDEF ANTALYA etkinliği; sektördeki en güncel trendleri, yenilikleri ve uygulamaları gündemine alacak. 

        Dubai CommerCity'nin ana iş ortağı olduğu etkinlikte, global ölçekte faaliyet gösteren firmaların yanı sıra, Türkiye'nin de öne çıkan e-ticaret platformları yer alacak. Etkinlikte, 10 farklı ülkeden gelen uzmanlar, sektörün son trendleri, fırsatları ve zorlukları hakkında bilgi alışverişinde bulunacak. E-ticaret zirvesi kapsamında üreticiler, ticaret odaları, kalkınma ajansları, e-ticaret pazar yerleri, satıcılar, marka sahipleri, perakendeciler, servis sağlayıcılar, yazılım alt yapısı üretenler, start-up´lar ve yatırım fonları Türkiye´ye geliyor. 

        E-TİCARETTE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR 

        WORLDEF Ventures Grup Pazarlama Direktörü Sedat Ateş, e-ticaret ve e-ihracat sektörünün gelecekte nasıl bir yol izleyeceği konusunda önemli bilgiler verecek. Sedat Ateş yaptığı açıklamada, "Etkinlikte e-ticaretteki yenilikçi yaklaşımların ve stratejilerin ele alınacağı birçok oturum gerçekleşecek. Dünyaca ünlü isimler bu oturumlarda yer alacak ve doğrudan soru cevap etkinliği sağlanabilecek. Ayrıca yapay zeka uygulamaları bu sene Türkiye´de tartışılarak kullanıcı deneyimlerine olan etkileri mercek altına alınacak" dedi. 

        DHA-Ekonomi - Türkiye-Antalya - DHA

        2023-10-18 10:43:39

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