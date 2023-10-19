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        Üniversiteli Sami'nin başını satırla kesen sanığın cezasına itiraz, reddedildi

        ANTALYA'daöğrenci yurdunda üniversiteli Mehmet Sami Tuğrul'u (18) 35 yerinden bıçaklayıp, başını satırla kesen İhsan Güney'e (39) verilen indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına itiraz, üst mahkemece reddedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:33 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:35
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        Üniversiteli Sami'nin başını satırla kesen sanığın cezasına itiraz, reddedildi
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        ANTALYA'daöğrenci yurdunda üniversiteli Mehmet Sami Tuğrul'u (18) 35 yerinden bıçaklayıp, başını satırla kesen İhsan Güney'e (39) verilen indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına itiraz, üst mahkemece reddedildi.

        Olay, 7 Aralık 2021'de Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde meydana geldi. Yurdun aşçısı İhsan Güney, duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyarak "Deccal'i vurdum" diyerek bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı. Olayı gören öğrencilerden biri, yemekhanenin kapısını kapatıp, kilitledikten sonra polisi aradı. İhbarla öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen şüpheli, tutuklandı.

        İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

        Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde mart ayında görülen karar duruşmasında sanık Güney'e, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Hükme, sanığın akıl sağlığına ilişkin geçerli rapor alınmadan karar verildiği, suç vasfında hata yapıldığı ve indirim hükümlerinden yararlandırılmadığı gerekçesiyle itiraz edildi. Dosyaya bakan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, itirazı reddetti.

        GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

        Ret kararının gerekçesinde, sanık Güney'in Mehmet Sami Tuğrul'u 35 yerinden bıçaklayıp, satırla başını gövdesinden ayırarak 'eziyet çektirmek suretiyle insan öldürme' suçunu işlediği kaydedildi. Ayrıca iddialar, savunmalar, tanık beyanları, olay yeri incelemeleri, el koyma tutanakları, otopsi raporu ile tüm dosya içeriğine göre, suçun sübutunun (şüpheye yer bırakmayacak şekilde) kabulünde isabetsizlik görülmediği belirtildi. Gerekçede, sanık Güney'in ceza ehliyeti yönünden alınan raporunun denetime açık ve hükme yeterli olduğu belirtilerek, bu hususlarda hukuka aykırılık bulunmadığı açıklandı.

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