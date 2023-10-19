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        Bakan Kacır: Teknofestler ile toplumsal bir seferberlik ruhu anlayışı gelişiyor

        SANAYİveTeknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknofestler ile toplumsal bir seferberlik ruhu anlayışı gelişiyor. Milli öz güvenimiz yeniden diriliyor. Teknofestler genç nüfusun potansiyelini sahada göstermesini sağlıyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:55
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        Bakan Kacır: Teknofestler ile toplumsal bir seferberlik ruhu anlayışı gelişiyor
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        SANAYİveTeknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknofestler ile toplumsal bir seferberlik ruhu anlayışı gelişiyor. Milli öz güvenimiz yeniden diriliyor. Teknofestler genç nüfusun potansiyelini sahada göstermesini sağlıyor" dedi.

        Bakan Kacır, Kepez Belediyesi'nce bu yıl 2'ncisi düzenlenen Antalya Bilim Festivali (BilimFest) etkinliğine katıldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte, Kacır, stantları gezerek öğrencilerle sohbet edip, projeleri yakından inceledi.

        Festivalin açılışında konuşan Kacır, geçen yılki BilimFest'in yoğun ilgi gördüğünü anlattı. Kacır, "Antalya Bilim Merkezi projemize TÜBİTAK'la 150 milyon liralık destek sağladık. Ayrıca proje kapsamında 7 farklı eğitim atölyesi kuruldu. Bilim merkezlerine yönelik desteklerimizle toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmayı, toplumun bilime olan ilgi ve merakını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

        '25 YENİ PROJE İÇİN DE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

        Antalya Kepez Bilim Merkezi'nin TÜBİTAK destekli 7'nci bilim merkezi olduğunu söyleyen Kacır, "9 ilimizde ise büyük ölçekli bilim merkezi kurulması projelerimiz devam ediyor. Yine il ve ilçe belediyelerimizin bilim merkezi projelerini de destekliyoruz. Bu kapsamda, 'Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı' ile 17 projeyi desteklerken, 25 yeni proje için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ziyarete açık olan bilim merkezlerimizin, bugüne kadar yaklaşık 7 milyon kişiyi ağırladığını görmekteyiz. Bilim merkezlerimizde gerçekleştirilen eğitim atölyelerine ise 620 binin üzerinde gencimizin katıldığını ifade etmek isterim" diye konuştu.

        'GENÇLER İÇİN GEREKLİ ATMOSFERİ SAĞLIYORUZ'

        Türkiye olarak son 20 yılda birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Kacır, "81 şehrimizde 125'ten fazla Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde 11 yaşından itibaren gençlerimizi bilimle, teknolojiyle buluşturuyoruz. Teknofestler ile gençlerimizin teknoloji ekosistemimizdeki yerini sağlamlaştırıyoruz. Gençlerimize hayallerinin peşinden koşma imkanı sunuyoruz. Teknofestler ile gençlerimizin fikirlerini ürüne dönüştürmeleri yolunda gerekli atmosferi sağlıyoruz. Cumhuriyeti'mizin 100'üncü yılında; İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de düzenlediğimiz Teknofest'lerde yaklaşık 4,5 milyon ziyaretçimizi ağırladık" dedi.

        'MİLLİ ÖZGÜVENİMİZ YENİDEN DİRİLİYOR'

        Gençlerin bu türden festivallerle hayallerinin arkasından gittiğini belirten Kacır, şöyle konuştu: "Teknofestler ile toplumsal bir seferberlik ruhu anlayışı gelişiyor. Milli öz güvenimiz yeniden diriliyor. Bugün, nüfusunun ortanca yaşı 33 olan bir ülke olarak büyük avantaj sahibiyiz. Teknofestler genç nüfusun potansiyelini sahada göstermesini sağlıyor. Bilim festivalleri ise bu heyecanın yurdun dört bir yanında hissedilmesinde önemli role sahip." Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise BilimFest'e ilişkin yaptıkları çalışmalar hakkında Bakan Kacır'a verdi.

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