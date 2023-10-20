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        AKÜREM'de tedavisi tamamlanan kartal ile şahin doğaya bırakıldı

        AFYONKocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM), tedavi edilen orman kartalı ve şahin doğaya salındı. Etkinliğe 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneği yönetimi ile üyeleri de katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 14:50 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:55
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        AKÜREM'de tedavisi tamamlanan kartal ile şahin doğaya bırakıldı
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        AFYONKocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM), tedavi edilen orman kartalı ve şahin doğaya salındı. Etkinliğe 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneği yönetimi ile üyeleri de katıldı.

        AKÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde 2 Emik günü ağaçta küçük orman kartalı, yorgun ve bitkin bulundu. AKÜ Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Türkmenoğlu tarafından yakalanan kartal, AKÜREM'e getirilerek tedaviye alındı. Eski gücüne kavuşan orman kartalı, doğaya salınabilir hale geldi. AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, Prof. Dr. İsmail Türkmenoğlu ve 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Geç ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla kartal ile uzun süre merkezde tedavi gören şahin doğaya salındı. Prof. Dr. İsmail Türkmenoğlu, "Spor Bilimleri Fakültesi'nin bahçesinde bir ağacın üzerinde tünemiş olarak duran kartal gördük. Kartal, ağacı sallayınca yere düştü. Sonra gittik yakaladık ve aciz olduğunu görünce de AKÜREM'e getirdik" dedi.

        'KARTALIN GÖÇ YORGUNU OLDUĞUNU GÖZLEMLEDİK'

        Prof. Dr. İsmail Aytekin, "İsmail Hocam, kartalı kampüs içerisinde yorgun, halsiz ve güçsüz bir şekilde bulmuş. Daha sonra merkezimize getirdiler. Muayene odamıza aldık. Gerekli muayeneleri yaptığımızda, göç yorgunu olduğunu gözlemledik. Gerekli bakım, besleme ve tedavisini yaptık. Vitamin ve mineraller takviyesi yaptık. Gün içerisinde de biraz kendine geldiğini gözlemledik. Daha sonraki süreçte, bunlar etçil hayvanlar olduğundan dolayı etle besleyerek, 3 haftadır kondisyon olarak güçlü bir şekilde olmalarını sağladık. Ve şu an sağlığına kavuştuğundan dolayı da bunu yaban hayatıyla bugün buluşturacağız. Tabii orman kartalı olduğu için Afyon'da Beşiktaş takımımız aynı zamanda dernek başkanımızı çağırdık. Onlar da sağ olsunlar yanımızda. Bir farkındalık yaratmak için, AKÜREM'e dikkati çekmek için, onları da çağırmış olduk. Sağ olsunlar, geldiler ve bize bu anlamda katkı veriyorlar" diye konuştu.

        'BÜTÜN HAYVANLAR İÇİN BURADAYIZ'

        1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Genç ise şunları söyledi:

        "Kartalı bularak tedaviye alan iki değerli hocama da teşekkür ediyorum. Buraya farkındalık yaratmak için geldik. AKÜREM, gerçekten farkındalığı olması gereken bir yer. Elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Sadece kartal için değil; bütün hayvanlar için buradayız. Hepsi için önce dernek olarak daha sonra insan olarak, hepsine ayrı ayrı değer verip, katkılarımızı sağlayacağız. Hocama da davet edip, bizleri onurlandırdığı için teşekkür ediyorum."

        Açıklamaların ardından orman kartalı ile şahin, doğaya bırakıldı.

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