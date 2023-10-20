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        Bakan Tunç: BM Güvenlik Konseyi, savaş konseyi gibi davranıyor (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:22 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:25
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        Bakan Tunç: BM Güvenlik Konseyi, savaş konseyi gibi davranıyor (2)
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        'İSRAİLULUSLARARASIANLAŞMALARI AYAKLAR ALTINA ALIYOR'

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Hulusi Şahin ve AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal ve Atay Uslu tarafından karşılanan Bakan Tunç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.

        Bakan Tunç, Filistin'e yönelik saldırıları katliam olarak değerlendirdi. "Hepimizin yüreğini dağlayan bir savaş suçu işleniyor" diyen Bakan Tunç, Filistinlilerin genç, çocuk, yaşlı demeden katledildiğini ve bir soykırım yapıldığını söyledi. Türkiye olarak savaş suçunun ortadan kalkması için girişimlerde bulunduklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kanın durması için büyük gayretleri olduğunu söyleyen Bakan Yılmaz Tunç, Filistin'deki savaş suçuna dünyanın sessiz kaldığını ve katliama göz yumduğunu belirtti. Bakan Tunç, şöyle konuştu:

        "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ateşkes önerilerini reddederek oradaki savaşın devam etmesi kararını da ibretle görüyoruz. Çözüm üretemiyorlar. İsrail, uluslararası anlaşmaları çöpe atıp, ayaklar altına alıyor. Uluslararası kuruluşlar da buna sessiz kalıyor. Başından beri söylüyoruz. Filistin'de iki devletli bir yapının kurulması bir çözümdür."

        Bakan Yılmaz Tunç, kentte bakanlığın yaptığı yatırımlardan da söz etti. Antalya Adalet Sarayı'na ek olarak yeni bir adalet sarayı binasının inşasını yatırım planına aldıklarını belirten Bakan Tunç, "Mevcut adalet binası büyüklüğünde ek bir bina yapacağız. 61 bin metrekare kapalı alanda bir bina olacak. 2024 yatırımlarına alındı" dedi.

        Ayrıca Tunç, Kemer, Manavgat, Elmalı ve Kaş'a da yeni adalet binaları kazandıracaklarını ve 2024 yılı yatırım planına aldıklarını söyledi.

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