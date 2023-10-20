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        Polisten kaçan sürücü kaza yaptı; 2 şüpheli gözaltında

        ANTALYA'da'dur'ihtarına uymayıp, polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil, takip sırasında başka bir araca çarptı. O anlar kamera ile görüntülenirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:30 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:35
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        Polisten kaçan sürücü kaza yaptı; 2 şüpheli gözaltında
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        ANTALYA'da'dur'ihtarına uymayıp, polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil, takip sırasında başka bir araca çarptı. O anlar kamera ile görüntülenirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen otomobil, polis ekiplerince aranmak istendi. Sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, araçla kaçmaya başladı. 15 dakika süren takip sonrası ara sokaktan caddeye çıkan otomobil, yoldan geçen başka bir otomobile çarptı. Biri kadın 2 şüpheli gözaltına alırken, takip ile kaza anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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