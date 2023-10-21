Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Prof. Dr. Neyişçi: 15 yıl sonra yeniden yanacak ormanlar kuruyoruz

        ANTALYA'nınManavgat ilçesinde 2 yıl önce yaşanan Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük orman yangını sonrası bölgede rehabilitasyon çalışması sürüyor. Çalışmaları yakından inceleyen Yangın Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, ağaçlandırmanın yerinde, ancak eksik yapılan noktalar olduğunu söyledi. Prof. Dr. Neyişçi, kurutucu etkiye sahip rüzgarı kesecek çalışmanın yapılmamasını eleştirip, "Ağaçlandırmak değil, yangına dirençli orman kurmak lazım. 15- 20 yıl sonra yanacak ormanlar kuruyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 11:13 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Neyişçi: 15 yıl sonra yeniden yanacak ormanlar kuruyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nınManavgat ilçesinde 2 yıl önce yaşanan Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük orman yangını sonrası bölgede rehabilitasyon çalışması sürüyor. Çalışmaları yakından inceleyen Yangın Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, ağaçlandırmanın yerinde, ancak eksik yapılan noktalar olduğunu söyledi. Prof. Dr. Neyişçi, kurutucu etkiye sahip rüzgarı kesecek çalışmanın yapılmamasını eleştirip, "Ağaçlandırmak değil, yangına dirençli orman kurmak lazım. 15- 20 yıl sonra yanacak ormanlar kuruyoruz" dedi.

        Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine yayılan ve günlerce süren orman yangını, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangını olarak tarihe geçti. 10 kişinin hayatını kaybettiği, ormanda yaşayan çok sayıda canlının öldüğü ve yaklaşık 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangın sonrası bölgede rehabilitasyon çalışması başlatıldı.

        Konutlar inşa edilirken bir yandan da yanan alanla ilgili çalışmalara hız verildi. Ağaçlandırma projeleri ile bölgeye hem havadan atılan tohumlarla hem de belirlenen bölgelere dikilen çam fidanlarıyla ağaçlandırılması sağlandı. Bölgedeki çalışmaları 2 yıldır yakından inceleyen Yangın Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, ağaçlandırmanın yerinde olduğunu, ancak eksik yapılan noktalar olduğunu söyledi.

        'ORMANLARI KORUMAK İÇİN RÜZGAR PERDELERİ ŞART'

        Manavgat'ta yangını çıkaran en önemli faktörün rüzgar olduğunu belirten Prof. Dr. Neyişçi, "Yangını çıkaran rüzgar bizde poyraz rüzgarıdır. Kuzeyden gelen kurutucu rüzgarlardır. Büyük yangınların çoğu bu nedenle çıkar. En büyük yangın ve en çok yangın Manavgat bölgesinde çıkar. Bu gelen yangınlara karşı ormanları koruma altına almak lazım. Bunun için de rüzgar perdeleri şart" dedi.

        Prof. Dr. Neyişçi, servi ağacının sık ve yangına dayanıklı yapısı nedeniyle rüzgar perdesi için uygun olduğuna vurgu yaptı. Sadece Manavgat bölgesinde değil, poyraz etkisinde olan tüm ormanlık alanlara rüzgar hızını kesecek bu ağaçların dikilerek kurutucu etki yapan poyraz rüzgarının engellenebileceğini ifade eden Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, "Bu şekilde önlem alınırsa yangın çıkma ihtimali yüzde 60 oranında azalır. Çıkan yangının da şiddeti yine aynı oranda azalır. 2008 yılında Manavgat Taşğıl'da yine bir yangın çıkmıştı. O zaman da aynı şeyleri söylemiş ve rapor hazırlamıştık. Ağaçlandırmak değil, yangına dirençli orman kurmak lazım. Böyle bir ağaçlandırma yapmıyoruz. 30-40 yıl önce yapılan ağaçlandırma tekniği uygulanıyor. Bu iklim değişikliğiyle, 15-20 yıl sonra yanacak ormanlar kuruyoruz. 15 yıl sonra Akdeniz iklim kuşağında kızılçam ormanları kolaylıkla yanacak bir döneme girmiş oluyor" diye konuştu.

        Piramidal servinin yapısının rüzgarı kesecek şekilde olduğunu, sık olması nedeniyle de kolaylıkla yanmadığını belirten Prof. Dr. Neyişçi, servinin Manavgat bölgesinde zaten kendiliğinden yeşerdiğini, bölgeye de uyum sorunu olmayan bir ağaç türü olduğunu sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        53 yılın en sıcak 7'nci yazı!
        53 yılın en sıcak 7'nci yazı!
        Eski eşini bıçaklayıp, yüzüne tiner attı! "Öldü mü" diye mesaj yolladı!
        Eski eşini bıçaklayıp, yüzüne tiner attı! "Öldü mü" diye mesaj yolladı!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Sıcaklıklar artıyor! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İllerimizde hava durumu!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Dönüş tarihi belli oldu!
        Dönüş tarihi belli oldu!
        Tarlada ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
        Tarlada ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
        Takipsizlik kararı
        Takipsizlik kararı

        Benzer Haberler

        53 yılın en sıcak 7'nci yazı, en sıcak 6'ncı eylülü
        53 yılın en sıcak 7'nci yazı, en sıcak 6'ncı eylülü
        Alanya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Alanya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Antalya'da kapkaç yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
        Antalya'da kapkaç yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
        Antalya'da evinde uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştiren kişi yak...
        Antalya'da evinde uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştiren kişi yak...
        Adalet Bakanı Tunç AK Parti Antalya İl Başkanlığında konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç AK Parti Antalya İl Başkanlığında konuştu:
        Bakan Tunç: BM Güvenlik Konseyi, savaş konseyi gibi davranıyor (3)
        Bakan Tunç: BM Güvenlik Konseyi, savaş konseyi gibi davranıyor (3)