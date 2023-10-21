Memur-Sen Başkanı Yalçın: Türkiye, zalime sıkılmış yumruk, yarına ilişkin umuttur MEMUR-SenKonfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İsrail'in yıllardır Filistin'de işlediği savaş suçları karşısında artık 'ikiyüzlü' olarak nitelendirilebilecek Birleşmiş Milletler kararları, uluslararası anlaşmalar ve insan hakları belgelerinin anlamını yitirdiğini belirterek, "İçi boşaltılmış kavramlarla üretilen gösterişli söylemler, bu karanlık tabloyu örtmeye yetmiyor. Bu zulüm çarkı içerisinde, başka bir dünya mümkün. Onun için Türkiye, zalime sıkılmış yumruk, yarına ilişkin umuttur diyoruz" dedi.

MEMUR-SenKonfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İsrail'in yıllardır Filistin'de işlediği savaş suçları karşısında artık 'ikiyüzlü' olarak nitelendirilebilecek Birleşmiş Milletler kararları, uluslararası anlaşmalar ve insan hakları belgelerinin anlamını yitirdiğini belirterek, "İçi boşaltılmış kavramlarla üretilen gösterişli söylemler, bu karanlık tabloyu örtmeye yetmiyor. Bu zulüm çarkı içerisinde, başka bir dünya mümkün. Onun için Türkiye, zalime sıkılmış yumruk, yarına ilişkin umuttur diyoruz" dedi.

Eğitim-Bir-Sen 18'nci Türkiye Buluşması, Antalya'nın Manavgat ilçesinde genel merkez, şube yönetimleri, ilçe temsilcileri ve kadın komisyonlarından yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Açılış toplantısında konuşan Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İsrail'in savaş kurallarını hiçe sayarak Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenleri anarak başladığı konuşmasında, "Onurun, haysiyetin, adamlığın kitabını yazan, binlerce şehit vermesine rağmen bir kez bile şekva etmeyen (yakınmayan), Siyonizme tufan yaşatan, Aksa'nın onurunu koruyan Gazze'nin, Aksa'nın yiğitlerini yürekten selamlıyorum. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın alkışları arasında Siyonistler soykırım uyguluyor. Filistin, Talut'la Calut'un savaşı, kardeşliğin de kalleşliğin de turnusol kağıdıdır. Bu günler Kur'an'ın ifadesiyle 'Furkan Günleri'dir. Bütün dünya arkalarında olsa ne yazar. Hastane bombalandığında yılgınlık gösterenlere karşı, 'Yılgınlık yok kardeşim. Burası cihat ve ribat topraklarıdır, canımız Allah yoluna fedadır' diyen doktorun bilincini kim yenebilir. Akif İnan'ın, 'Bir kurşun yağmuru altında kaldık, anıtı dikilse korkusuzluğun' dizelerinde dile gelen korkusuzlar var Aksa'da. Nureddin'in idealini, Selahaddin'in cesaretini taşıyan inanmışlar var. O inanmışlık Siyonizmi yenecek, vuslatı görecek, inanıyoruz" dedi.

'FİLİSTİN, TARİHİN EN BÜYÜK SOYKIRIMINI YAŞIYOR'

Kudüs'ün 800 yıl sonra yine esir, Aksa'nın yine mahzun olduğunu kaydeden Yalçın, "Kudüs yine bir Zengi, yine bir Selahaddin'i bekliyor, Filistin, tarihin en büyük soykırımını yaşıyor. Gazze, batılı ülkelerin alkışları arasında soykırıma uğruyor. 2 gün önce hastane saldırısında çoğu çocuk 1000'e yakın sivil katledildi. 15 günde 3'te 2'si kadın ve çocuk olmak üzere 4 binden fazla insan öldürüldü. Emperyalizmin sömürü çarkı, dişlilerini, mazlumların kanıyla yağlıyor. Enerjisini gasbettiği fakirin ekmeğinden, gücünü zombileştirilmiş kitlelerden alıyor. Ekonomik krizlerle büyüyor, insani krizlerle semiriyor. Küresel fakirliğin ve açlığın eşi görülmemiş seviyelere çıktığı, insani değerlerin toza dönüştürüldüğü, 'Yeryüzünde cenneti kuracağız' diyenlerin cinneti inşa ettiği zamanları yaşıyoruz. İslamofobi köpürtülüyor, ırkçılık derinleşiyor. Sömürünün kanlı çarkları işliyor, baskı ve zulümler çeşitleniyor. Terörizm artık el altından değil, açıktan destekleniyor. Terör örgütleri üzerinden vekalet savaşlarıyla haritalar değiştiriliyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE, ZALİME SIKILMIŞ YUMRUK, YARINA İLİŞKİN UMUTTUR'

Birleşmiş Milletler kararları, uluslararası anlaşmalar ve insan hakları belgelerinin anlamını yitirdiğini vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçi boşaltılmış kavramlarla üretilen gösterişli söylemler bu karanlık tabloyu örtmeye yetmiyor. Bu zulüm çarkı içerisinde, başka bir dünya mümkün. Onun için Türkiye, zalime sıkılmış yumruk, yarına ilişkin umuttur diyoruz. Midesini fakirin ekmeğine, sırtını mağdurun elbisesine, cebini mazlumun parasına alıştıran kompradorlara itirazın örgütlü gücü; krize, faize, sömürüye dayalı ekonomik düzene, kana, savaşa, zulme dayalı siyasi denkleme, sapkınlığa, hazza, yozlaşmaya dayalı kültürel çürümeye itirazın bilinçli gücü, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen olarak tam da bu tarihsel kavşakta; insan onurunu, emeği, hak ve adaleti savunuyor, küresel kapitalizme karşı, 'Dünya 5'ten, emek sermayeden büyüktür' diyoruz."

450 BİN ÜYE HEDEFİ

Sendika olarak üyelerinin ekonomik ve refah seviyelerinin yükselmesi ve eğitimde kalitenin artması için yaptıkları çalışmaları da anlatan Genel Başkan Ali Yalçın, 2024 Mayıs ayında 450 bin üye hedefine ulaşmak istediklerini söyledi. Eğitim-Bir-Sen 18'nci Türkiye Buluşması'na, İsrail'in saldırısına uğrayan Gazze'ye yönelik yardım çalışmalarını koordine etmek için bulunduğu Lübnan'dan video konferans yöntemiyle İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da katıldı. Bülent Yıldırım, Gazze'de yaşananları ve yaptıkları çalışmalar ile yardım hazırlıklarını Eğitim-Bir-Sen üyelerine anlattı.