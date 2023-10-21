Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Memur-Sen Başkanı Yalçın: Türkiye, zalime sıkılmış yumruk, yarına ilişkin umuttur

        MEMUR-SenKonfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İsrail'in yıllardır Filistin'de işlediği savaş suçları karşısında artık 'ikiyüzlü' olarak nitelendirilebilecek Birleşmiş Milletler kararları, uluslararası anlaşmalar ve insan hakları belgelerinin anlamını yitirdiğini belirterek, "İçi boşaltılmış kavramlarla üretilen gösterişli söylemler, bu karanlık tabloyu örtmeye yetmiyor. Bu zulüm çarkı içerisinde, başka bir dünya mümkün. Onun için Türkiye, zalime sıkılmış yumruk, yarına ilişkin umuttur diyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 14:19 Güncelleme: 21.10.2023 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Memur-Sen Başkanı Yalçın: Türkiye, zalime sıkılmış yumruk, yarına ilişkin umuttur
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEMUR-SenKonfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İsrail'in yıllardır Filistin'de işlediği savaş suçları karşısında artık 'ikiyüzlü' olarak nitelendirilebilecek Birleşmiş Milletler kararları, uluslararası anlaşmalar ve insan hakları belgelerinin anlamını yitirdiğini belirterek, "İçi boşaltılmış kavramlarla üretilen gösterişli söylemler, bu karanlık tabloyu örtmeye yetmiyor. Bu zulüm çarkı içerisinde, başka bir dünya mümkün. Onun için Türkiye, zalime sıkılmış yumruk, yarına ilişkin umuttur diyoruz" dedi.

        Eğitim-Bir-Sen 18'nci Türkiye Buluşması, Antalya'nın Manavgat ilçesinde genel merkez, şube yönetimleri, ilçe temsilcileri ve kadın komisyonlarından yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Açılış toplantısında konuşan Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İsrail'in savaş kurallarını hiçe sayarak Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenleri anarak başladığı konuşmasında, "Onurun, haysiyetin, adamlığın kitabını yazan, binlerce şehit vermesine rağmen bir kez bile şekva etmeyen (yakınmayan), Siyonizme tufan yaşatan, Aksa'nın onurunu koruyan Gazze'nin, Aksa'nın yiğitlerini yürekten selamlıyorum. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın alkışları arasında Siyonistler soykırım uyguluyor. Filistin, Talut'la Calut'un savaşı, kardeşliğin de kalleşliğin de turnusol kağıdıdır. Bu günler Kur'an'ın ifadesiyle 'Furkan Günleri'dir. Bütün dünya arkalarında olsa ne yazar. Hastane bombalandığında yılgınlık gösterenlere karşı, 'Yılgınlık yok kardeşim. Burası cihat ve ribat topraklarıdır, canımız Allah yoluna fedadır' diyen doktorun bilincini kim yenebilir. Akif İnan'ın, 'Bir kurşun yağmuru altında kaldık, anıtı dikilse korkusuzluğun' dizelerinde dile gelen korkusuzlar var Aksa'da. Nureddin'in idealini, Selahaddin'in cesaretini taşıyan inanmışlar var. O inanmışlık Siyonizmi yenecek, vuslatı görecek, inanıyoruz" dedi. 

        'FİLİSTİN, TARİHİN EN BÜYÜK SOYKIRIMINI YAŞIYOR'

        Kudüs'ün 800 yıl sonra yine esir, Aksa'nın yine mahzun olduğunu kaydeden Yalçın, "Kudüs yine bir Zengi, yine bir Selahaddin'i bekliyor, Filistin, tarihin en büyük soykırımını yaşıyor. Gazze, batılı ülkelerin alkışları arasında soykırıma uğruyor. 2 gün önce hastane saldırısında çoğu çocuk 1000'e yakın sivil katledildi. 15 günde 3'te 2'si kadın ve çocuk olmak üzere 4 binden fazla insan öldürüldü. Emperyalizmin sömürü çarkı, dişlilerini, mazlumların kanıyla yağlıyor. Enerjisini gasbettiği fakirin ekmeğinden, gücünü zombileştirilmiş kitlelerden alıyor. Ekonomik krizlerle büyüyor, insani krizlerle semiriyor. Küresel fakirliğin ve açlığın eşi görülmemiş seviyelere çıktığı, insani değerlerin toza dönüştürüldüğü, 'Yeryüzünde cenneti kuracağız' diyenlerin cinneti inşa ettiği zamanları yaşıyoruz. İslamofobi köpürtülüyor, ırkçılık derinleşiyor. Sömürünün kanlı çarkları işliyor, baskı ve zulümler çeşitleniyor. Terörizm artık el altından değil, açıktan destekleniyor. Terör örgütleri üzerinden vekalet savaşlarıyla haritalar değiştiriliyor" diye konuştu.

        'TÜRKİYE, ZALİME SIKILMIŞ YUMRUK, YARINA İLİŞKİN UMUTTUR'

        Birleşmiş Milletler kararları, uluslararası anlaşmalar ve insan hakları belgelerinin anlamını yitirdiğini vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: 

        "İçi boşaltılmış kavramlarla üretilen gösterişli söylemler bu karanlık tabloyu örtmeye yetmiyor. Bu zulüm çarkı içerisinde, başka bir dünya mümkün. Onun için Türkiye, zalime sıkılmış yumruk, yarına ilişkin umuttur diyoruz. Midesini fakirin ekmeğine, sırtını mağdurun elbisesine, cebini mazlumun parasına alıştıran kompradorlara itirazın örgütlü gücü; krize, faize, sömürüye dayalı ekonomik düzene, kana, savaşa, zulme dayalı siyasi denkleme, sapkınlığa, hazza, yozlaşmaya dayalı kültürel çürümeye itirazın bilinçli gücü, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen olarak tam da bu tarihsel kavşakta; insan onurunu, emeği, hak ve adaleti savunuyor, küresel kapitalizme karşı, 'Dünya 5'ten, emek sermayeden büyüktür' diyoruz." 

        450 BİN ÜYE HEDEFİ

        Sendika olarak üyelerinin ekonomik ve refah seviyelerinin yükselmesi ve eğitimde kalitenin artması için yaptıkları çalışmaları da anlatan Genel Başkan Ali Yalçın, 2024 Mayıs ayında 450 bin üye hedefine ulaşmak istediklerini söyledi. Eğitim-Bir-Sen 18'nci Türkiye Buluşması'na, İsrail'in saldırısına uğrayan Gazze'ye yönelik yardım çalışmalarını koordine etmek için bulunduğu Lübnan'dan video konferans yöntemiyle İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da katıldı. Bülent Yıldırım, Gazze'de yaşananları ve yaptıkları çalışmalar ile yardım hazırlıklarını Eğitim-Bir-Sen üyelerine anlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Öykü Arin için donör olmuştu! Başka bir çocuğu kurtaracak
        Öykü Arin için donör olmuştu! Başka bir çocuğu kurtaracak
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        "5. Kaş Yarımadaton Yarışları" tamamlandı
        "5. Kaş Yarımadaton Yarışları" tamamlandı
        Özgür Özel'den delegelere: Önce CHP sonra da iktidarı değiştireceğinizden k...
        Özgür Özel'den delegelere: Önce CHP sonra da iktidarı değiştireceğinizden k...
        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın Antalya'da konuştu:
        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın Antalya'da konuştu:
        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Antalya'da konuştu:
        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Antalya'da konuştu:
        Golfte Edinburgh Dükü Kupası'nın Türkiye ayağı Antalya'da başladı
        Golfte Edinburgh Dükü Kupası'nın Türkiye ayağı Antalya'da başladı
        Öğrencilerin geliştirdiği "Hope" arama kurtarma çalışmalarında "umut" olaca...
        Öğrencilerin geliştirdiği "Hope" arama kurtarma çalışmalarında "umut" olaca...