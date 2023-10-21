The Duke of Edinburgh Cup, Antalya'da başladı Dünyanınprestijli golf turnuvaları arasında gösterilen ve bu yıl ilk defa takvimde Türkiye'nin de yer aldığı Edinburgh Dükü Kupası'nın (The Duke of Edinburgh Cup) Türkiye ayağı, Antalya Belek'te başladı.

Dünyanınprestijli golf turnuvaları arasında gösterilen ve bu yıl ilk defa takvimde Türkiye'nin de yer aldığı Edinburgh Dükü Kupası'nın (The Duke of Edinburgh Cup) Türkiye ayağı, Antalya Belek'te başladı.

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Golf Kulübü sahalarında spor, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yanı sıra yurtdışından katılımcıların da yer aldığı 34 sporcunun yarışacağı turnuvadan elde edilen gelir, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen gençlerin programa kazandırılması çalışmalarına kaynak olacak. Turnuvaya Türkiye Futbol Federasyonu Eski Başkanı Nihat Özdemir, Kaya Çilingiroğlu gibi tanınmış isimler de katılıyor. Turnuvanın finalistleri İngiltere'de düzenlenecek Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

PELİN AKIN ÖZALP: CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINDA PRESTİJLİ BİR GOLF TURNUVASI

Turnuvanın Türkiye ayağının koordinasyonunu üstlenen Akfen Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yılında dünyaca bilinirliği olan golf turnuvasında Türkiye'nin ilk defa yer almasının kendilerini gururlandırdığını belirtti. Pelin Akın Özalp, "Dünyanın saygın golf turnuvalarından biri olan Edinburgh Dükü Kupası'nın Türkiye ayağını, 20-22 Ekim tarihlerinde Antalya Gloria Golf Club'te gerçekleştirmenin gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne denk gelen bu özel turnuva, aynı zamanda TİKAV koordinasyonunda, gençlerimizin bireysel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Uluslararası Gençlik Ödül Programı'nın ülkemizdeki 20'nci yılını da kutlamamızı sağlıyor" dedi.

FİNALİSTLER WİNDSOR KALESİ'NDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Edinburgh Dükü Kupası, Uluslararası Ödül Programı için düzenlenen prestijli bir golf etkinliği olarak biliniyor. Turnuvanın dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirilen her farklı etabındaki finalistler, İngiltere'de düzenlenen Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'ne katılmaya davet ediliyor. 36 delikli Dünya Finali, Londra'ya yakın iki prestijli golf sahasında 2 gün boyunca gerçekleşiyor. Ayrıca Windsor Kalesi'nde özel bir saha olan Kraliyet Hane Golf Kulübü'nün üyeleriyle ek bir dostluk maçı da oynanıyor. Ödül töreni yemeği, Kraliyet Ailesi'nden isimlerin katılımıyla Windsor Kalesi'nde düzenlenecek. Turnuva yarınki ödül töreni ile sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Oyunlardan görüntüler

- Golf sahasından görüntüler

- Çıkışlardan ve oyunculardan görüntüler

DHA-Spor - Türkiye-Antalya / Serik - Namık Kemal KILINÇ

2023-10-21 14:23:14