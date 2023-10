The Duke of Edinburgh Cup, Antalya'da başladı Dünyanınprestijli golf turnuvaları arasında gösterilen ve bu yıl ilk defa takvimde Türkiye'nin de yer aldığı Edinburgh Dükü Kupası'nın (The Duke of Edinburgh Cup) Türkiye ayağı, Antalya Belek'te başladı.

21.10.2023 - 14:24

