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         Tahliye etmek istediği kiracısının camlarını kırdı

        ANTALYA'da engelli oğlu Taha Erbey Bulut (12) ile yaşayan Gülsen Bulut (40), kira artışında anlaşamadığı gerekçesiyle tahliyesini isteyen ev sahibi E.D.'den, bir süre önce su sayacını söktüğü, önceki gün de sopayla camlarını kırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 10:57 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:00
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         Tahliye etmek istediği kiracısının camlarını kırdı
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        ANTALYA'da engelli oğlu Taha Erbey Bulut (12) ile yaşayan Gülsen Bulut (40), kira artışında anlaşamadığı gerekçesiyle tahliyesini isteyen ev sahibi E.D.'den, bir süre önce su sayacını söktüğü, önceki gün de sopayla camlarını kırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

        Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde engelli oğlu Taha Erbey Bulut ile yaşayan Gülsen Bulut, bir süre önce ev sahibi E.D. ile kira artışı nedeniyle anlaşmazlık yaşamaya başladı. Geçen sene 850 lira olan kirasını 1500 liraya yükselten Bulut, geçen mart ayında ev sahibinden gelen taleple ne yapacağını şaşırdı. Taha Erbey'e bakmak zorunda olduğu için çalışamayan, oğlu üzerinden aldığı engelli maaşıyla geçinen Bulut, haziran ayına kadar kirayı 5 bin, sonrasında 10 bin liraya yükseltmek isteyen ev sahibine olumsuz yanıt verdi.

        Bunun üzerine ev sahibi, tahliye davası açtı. Dava uzlaşmacıya gitti. Bu sırada ev sahibi E.D., iddiaya göre su sayacını söktü. Ev sahibi hakkında polise şikayetçi olan Bulut, önceki gün oğlunu okuldan alıp geldiğinde şaşkınlık yaşadı. Pencere camlarının tamamının kırık olduğunu gören kadın çevredekilere sorduğunda, ev sahibi E.D.'nin ucuna metal bağladığı uzun çubukla camlarını kırdığını öğrendi. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Bulut'un evine gelen polisler incelemede bulundu. Bulut, polis merkezine giderek ev sahibi E.D. hakkında ikinci kez şikayetçi oldu. 

        10 BİN LİRA KİRA İSTEDİ

        4 senedir aynı adreste oğluyla birlikte yaşayan Gülsen Bulut, ev sahibinin istediği artışı yapamayacağını, başka eve taşınmak için de maddi gücünün yetersiz olduğunu söyledi. Bulut, "Mart ayında kontratım bitti. Marttan hazirana kadar sorun yaşamaya başladık. Kiramı yüzde 83 zam yaparak 850 liradan 1500 liraya yükselttik. Onu kabul etmedi ve kapıma gelip 'Hazirana kadar 5 bin lira, hazirandan sonra da 10 bin lira vereceksin' dedi. Ben de çocuğumun engelli maaşıyla geçindiğimizi bu nedenle veremeyeceğimi söyledim" dedi.

        'CAMLARI KIRIP GİTTİ'

        Ev sahibinin kapısını tekmelediğini söyleyen Bulut, "İlk gelip kapımı tekmeledi sonra su sayacını söktü. En son dün oğlumu okula götürdüğüm saatte eve gelip camları kırıp gitmiş. Hazirandan bu yana birçok kez şikayetçi oldum. Tahliye etmek için dava açtı. Dün uzlaştırmanın da son günüydü ve uzlaşmak istemediğini söyledi. Okuldan gelince camların kırık olduğunu gördüm. Komşulara sordum ve ev sahibinin bir çubuğun ucuna bağladığı metal ile camları kırdığını söylediler" diye konuştu.

        'GİDECEK YERİM YOK'

        Oğlunun okulunu tamamlayabilmesi için çabaladığını belirten Bulut, "Burayı boşaltsam gidecek yerim yok. Aldığım maaş belli, kiralar çok yüksek. Çocuğumdan dolayı çalışamıyorum ve ondan aldığımız maaş ile geçinmeye çalışıyoruz. Kendisinin 4 evi var, ihtiyacı var desem öyle bir durum da yok. Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

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