Dünyanınprestijli golf turnuvaları arasında gösterilen ve Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen The Duke of Edinburgh Cup'ın (Edinburgh Dükü Kupası) Türkiye ayağı sona erdi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen Edinburgh Dükü Kupası Golf Turnuvası sona erdi. Nihat Özdemir, Hamdi Akın, Selahattin Özdoğan, Selim Koray, Korhan Kurdoğlu ve Kaya Çilingiroğlu'nun aralarında bulunduğu spor, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin de katıldığı 65 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın şampiyonu Cengiz Karaduman oldu. İkinciliği Naz Babaoğlu'nun elde ettiği turnuvada, çukura en yakın vuruş ödülünü Kaya Çilingiroğlu, en uzun vuruş ödülünü ise Naz Babaoğlu aldı. Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri Akfen Holding ve Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp tarafından verildi.

Turnuvadan elde edilen gelirin 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen gençlerin yararına kullanılacağı öğrenildi. Turnuvanın finalistleri İngiltere'de düzenlenecek Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Ödül töreninin ardından turnuvanın Türkiye ayağının koordinasyonunu üstlenen Pelin Akın Özalp, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında güzel bir turnuva gerçekleştirdiklerini belirtti. Turnuvadan elde edilen geliri depremzede çocuklara harcayacaklarını anlatan Özalp, "Turnuva ile biz de TİKAV'ın 20'nci yılını kutlamış olduk. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına denk gelmesi bizim için daha da sevindirici oldu. Bu yıl ilk defa düzenledik. Organizasyonun uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz" dedi. Bu zamana kadar aileden golf oynayan olmadığını aktaran Özalp, 3 yaşındaki oğlunun golf oynamaya başladığını sözlerine ekledi.