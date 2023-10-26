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        Evini tahliye için gelen icra memurlarını görünce benzinle kendini yakmaya kalkıştı

        ANTALYA'daev sahibiyle kira anlaşmazlığı yaşayan İsmail Başboğa (40), tahliye için gelen icra memurlarını görünce bidondaki benzini üzerine döküp, kendini yakmaya kalkıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:33 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:35
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        Evini tahliye için gelen icra memurlarını görünce benzinle kendini yakmaya kalkıştı
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        ANTALYA'daev sahibiyle kira anlaşmazlığı yaşayan İsmail Başboğa (40), tahliye için gelen icra memurlarını görünce bidondaki benzini üzerine döküp, kendini yakmaya kalkıştı.

        Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 270 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. 4 yıldır aynı dairede oturan İsmail Başboğa, kira artışı ve ödemeleri konusunda ev sahibiyle anlaşmazlık yaşadı. Tahliye kararını uygulamaya gelen icra memurlarını karşısında gören Başboğa, içerisinde benzin olan bidonu eline alıp, dışarı çıktı. Bidondaki benzini üzerine döken Başboğa'yı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen polisi kendisine yaklaştırmayan Başboğa, itfaiye ekiplerinin de uzaklaşmasını istedi.

        KOMŞUSU İKNA ETTİ

        Üzerine benzin döktüğünü gören biri kadın iki komşusu, Başboğa'nın yanına gidip, ikna etmeye çalıştı. Ancak Başboğa, eylemine devam etti. Daha sonra bir başka komşusu Başboğa'yı ikna ederek, elindeki benzin bidonunu alıp, polis ekiplerinin yanına götürdü. Ekip aracına bindirileceği sırada evden eşyalarını alacağını ifade eden Başboğa'ya, polis de eşlik etti. Evine giren Başboğa üzerini değiştirip, eşyalarını aldıktan sonra icra memurlarının tahliye tutanağını imzaladı. Bu sırada icra memurunu avukat sanan Başboğa, bağırdı. Bunun üzerine icra memuru, avukat olmadığını dile getirince Başboğa, özür diledi.

        'NEREYE GİDECEĞİM'

        İsmail Başboğa, "4 senedir kirasını ödediğim halde bankadan parasını çekmiyor. 4 yıl sonra evin kapısına geldi. Banka hesaplarını bloke ettirmiş ve 'Bu adam bana para ödemiyor' diye avukatını devreye sokarak, beni bu duruma düşürdü. Oturduğum küçücük, tek oda daireye de 10 bin TL istedi. Nereye gideceğim. Ya kendimi yakacağım ya da sokakta yatacağım. Adalet değil; bu" dedi. Başboğa, daha sonra polis aracına alınarak ifadesi için polis merkezine götürüldü.

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