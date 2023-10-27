100'üncü yıl Tenis Turnuvası'nda ödüller verildi

Burdur'daCumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kortlarında düzenlenen ve 23 Ekim'de başlayan turnuvada 100 sporcu mücadele etti. Turnuvada derece girenlere ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ile Tenis İl Temsilcisi Hasan Korkmaz verdi. Turnuvada Mix Çiftler kategorisinde Aysel Oktan- Mevlüt Şimşek birinci, Yasemin Zenger- Veysel Başsuta ikinci, Gülsüm Şimşek- Osman Özeren ile Şerife Gümüşay- Furkan Kışlalıoğlu üçüncü oldu.

Veteran Çiftler kategorisinde İbrahim Özkan- Durali Özdemir birinci, Can Esen- Gökhan Karaaslan ikinci, Sedat Yıldırım-Bekir Bozkurt ile Ömer Can Keser- Nedim Ongun üçüncü oldu.

Master's Çiftler kategorisinde ise Ramazan Coşkun- Vural Bülbül birinci, Kerem Ünlü- İbrahim Karakaya ikinci, Hasan Korkmaz- Melih Yılmaz ile Eşref Erkut- Osman Efe Ünaldı üçüncü oldu. Orhan Kemerkaya ve Hasan Korkmaz turnuvada mücadele eden sporcuları kutladı.