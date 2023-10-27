TGF 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Golf Turnuvası Antalya'da başladı

TürkiyeGolf Federasyonu tarafından İstanbul Airport (İGA) ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 'TGF 100. Yıl Cumhuriyet Kupası', Antalya'da başladı.

Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvada 20 kulüpten 100'ün üzerinde golfçü mücadele ediyor. Turnuvaya Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Golf Federasyonu yönetim kurulu üyeleri Recep Turan, Yasin Akkanat, Mehmet Dora, iş insanları Cemal Kalyoncu, Erdem Kramer, turizmciler Ali Özdoğan, Mehmet Aygün ve Cahit Şahin gibi isimler de katıldı. İki gün sürecek turnuvada sporcular, 36 çukurda dereceye girmek için mücadele edecek.

Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan, "Yüzüncü yılını yaşadığımız Cumhuriyetimizin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımız ve geleceğimiz için nice yüz yıllara diyorum" dedi.

İş insanı Erdem Kramer, "Her şeyden önce Atamızın bize emanet ettiği ve yarattığı bu müthiş Cumhuriyeti, Golf Federasyonumuz da taçlandırdı. Biz golfçüler müthiş bir gün yaşıyoruz. Federasyonumuza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Turizmci Cahit Şahin de "Cumhuriyet bizler için çok değerli. 100. yılda bu etkinliğin düzenlenmesi, Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına burada olmak bizim için çok mutluluk. Bu turnuva için federasyona çok teşekkür ederim" dedi.

Turnuva öncesi katılan golfçüler tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu. Golfçüler turnuvaya kırmızı ve beyaz renkli kıyafetlerle çıktı. Golf sahasının etrafı da Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatıldı.

Turnuva sonunda gross kategorisini kazanan kadın ve erkek golfçüler kupa ile ödüllendirilirken, en iyi gross skorunu yapan oyuncu 'TGF 100. Yıl Cumhuriyet Kupası'nın üzerine ismini yazdıracak. Turnuva yarın düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.