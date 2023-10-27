Asılı bayrağı indirip, üzerine bastı, akli dengesi bozuk çıktı ANTALYA'nınAlanya ilçesinde bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını indirip, üzerine bastıktan sonra uzaklaşan F.U. (46) adlı kadın, gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan F.U.´nun akli dengesinin yerinde olmadığına bu nedenle bir sağlık kuruluşunda gözetim altında bulundurulmasına karar verildi.

ANTALYA'nınAlanya ilçesinde bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını indirip, üzerine bastıktan sonra uzaklaşan F.U. (46) adlı kadın, gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan F.U.´nun akli dengesinin yerinde olmadığına bu nedenle bir sağlık kuruluşunda gözetim altında bulundurulmasına karar verildi.

Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi´nde bir kadının, iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını indirip, yerde üzerine bastıktan sonra bölgeden uzaklaşmasıyla ilgili duyum alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda olayı F.U.'nun gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan F.U., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan F.U.'nun akli dengesinin yerinde olmadığına ve bu nedenle bir sağlık kuruluşunda gözetim altında bulundurulmasına karar verildi. F.U. tedavi edilmek üzere polis gözetiminde Adana'ya sevk edildi.