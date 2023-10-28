Kemer'de dalgıçlar, Cumhuriyet Bayramı´nı deniz altında kutladı ANTALYA'nınKemer ilçesinde, 1917'de Paris 2 ve Aleksandra gemilerini batıran Mustafa Ertuğrul Aker ve askerlerinin Koca Burun mevkisindeki siperlerinin altına dalan dalgıçlar, 'Cumhuriyet'e derinden bağlıyız' yazılı pankart ve Türk bayrağı açtı.

ANTALYA'nınKemer ilçesinde, 1917'de Paris 2 ve Aleksandra gemilerini batıran Mustafa Ertuğrul Aker ve askerlerinin Koca Burun mevkisindeki siperlerinin altına dalan dalgıçlar, 'Cumhuriyet'e derinden bağlıyız' yazılı pankart ve Türk bayrağı açtı.

Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nı denizin altında kutladı. 1917'de Paris 2 ve Aleksandra gemilerini batıran Mustafa Ertuğrul Aker ve askerlerinin Koca Burun mevkisindeki siperlerinin altına dalan 13 dalgıç, burada 'Cumhuriyet'e derinden bağlıyız' yazılı pankart ve Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.