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        Alanyaspor - Sivasspor: 1-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:24 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:25
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        Alanyaspor - Sivasspor: 1-2
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        STAT:AlanyaOba

        HAKEMLER: Mert Güzenge, Cemil Tunç, Ogün Kamacı

        ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Novais (Dk. 90+1 Furkan Bayır), Eduardo, Efecan Karaca (Dk. 62 Janvier), Oğuz Aydın (Dk. 78 Balkovec), Cordova (Dk. 90+1 Anderson)

        SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Dk. 59 Keita), N'Jie (Dk. 46 Emrah Başsan), Charisis, Saiz (Dk. 79 Kvet), Rodrigues (Dk. 72 Alaaddin Okumuş), Koita (Dk. 79 Manaj) 

        GOLLER: Dk. 66 Fatih Aksoy, (Alanyaspor) - Dk. 90+3 Kvet, Dk. 90+7 Manaj (Sivasspor)

        SARI KARTLAR: Ertuğrul Taşkıran, Cordova, Richard (Alanyaspor) - Uğur Çiftçi (Sivasspor)

        Süper Lig'in 10'uncu haftasında Corendon Alanyaspor sahasında EMS Yapı Sivasspor'a uzatma dakikalarında yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

        2'nci dakikada Fatih Aksoy'un uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Eduardo'nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

        29'uncu dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Rodrigues ortasını yaptı. N'Jie'nin kafayla indirdiği topta Saiz'in volesinde meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

        35'inci dakikada Caner Osmanpaşa'nın geri pasında kaleci Ali Şaşal Vural, Alanyaspor'da Eduardo'nun presinde dengesini kaybedip yere düştü. Ali Şaşal Vural, topu güçlükle kornere attı.

        45+1'inci dakikada Oğuz Aydın'ın savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Novais'in vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.

        Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sonuçlandı. 

        49'uncu dakikada Koita'nın pasıyla topla buluşan Burak Kapacak'ın ayak dışıyla yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

        65'inci dakikada orta sahadan atağa çıkan Alanyaspor'da Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural topu iki hamlede kontrol etti.

        66'ncı dakikada Alanyaspor öne geçti. Novais'in sağ kanattan kullandığı kornerde Aliti'nin kafa vuruşunda top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Fatih Aksoy, kaleciden seken topu kale önünden filelere gönderdi: 1-0.

        69'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Eduardo, Uğur Çiftçi'yi çalımlayarak ceza sahasına girip, şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

        90+3'üncü dakikada Sivasspor beraberliği sağladı. Charisis'in sağ kanattan yaptığı ortada Burak Kapacak topu ceza sahasının solundan içeriye çevirdi. Kale ağzından Kvet'in gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

        90+7'inci dakikada Sivasspor öne geçti. Emrah Başsan, sağ kanatta kazandığı top sonrası ceza sahasına girerek pasını Manaj'a aktardı. Manaj düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığını ağlara gönderdi: 1-2.

        Karşılaşma Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya / Alanya - Alkın BİRİCİK

        2023-10-28 18:23:23

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