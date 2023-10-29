Antalya'da 2023 kişilik Cumhuriyet Korosu marşlar seslendirdi, Sertap Erener sahne aldı 

ANTALYA'daMuratpaşa Belediyesi, Cumhuriyetin 100'üncü yaşını, 2023 kişilik Cumhuriyet Korosu'nun söylediği marşlarla kutladı. Kutlamalarda Sertab Erener de sahne aldı.

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenledi. Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali için kente gelen 26 ülkeden 40 şehrin heyetleri de kutlamalara katıldı. Muratpaşa'nın yabancı konukları da ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet coşkusunu paylaştı.

Kutlamalarda ilk olarak '2023' kişilik Cumhuriyet Korosu sahne aldı. Yaşları 7'den 77'ye değişen koro, Cumhuriyet için yazılmış marşları seslendirdi. Cumhuriyet Korosu'nun ardından Belediye Başkanı Ümit Uysal, kent meydanını dolduran binleri selamladı. Uysal, gecede yaptığı konuşmada "Bizim cumhuriyetimiz, dünyadaki herhangi bir cumhuriyet gibi değildir. Hayatın tam ortasında, hayatı değiştiren bir Cumhuriyet´tir. Bizim Cumhuriyetimiz bilimin, aydınlığın dünyadaki en parlak zaferidir. Dünya tarihindeki en parlak zaferidir" ifadelerine yer verdi.

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından kutlamalarda Sertab Erener sahne aldı. Erener, kutlamaya katılanları 'Doğum gününüz kutlu olsun' diye selamladı ve Cumhuriyet´in 100'üncü yaşını kutladı. Sertab Erener'in, şarkı aralarında Atatürk'ün söylevlerinden oluşan video şovu büyük alkış aldı.