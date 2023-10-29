Demir adamlar Antalya'da yarışıyor

Yüzme,bisiklet ve koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye Yarışları, Antalya'da başladı.

Belek turizm merkezindeki Kadriye Halk Plajı'ndan başlayan yarışların startını Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi. Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda sporseverin takip ettiği, 1,9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 20 kilometre koşudan oluşan toplam 111,9 kilometrelik yarışa sporcular yüzerek başladı. Yarışma Belek'ten başlayıp EXPO 2016 Alanı'na kadar yapılacak bisiklet, The Land of Legends içindeki koşu etabıyla sona erecek. Turset Project Management ile The Land Of Legends iş birliğinde düzenlenen organizasyonda, 86 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu mücadele ediyor. Yarışlar sırasında bisikleti arızalanan bir yarışmacının imdadına yol kenarında görevli polis memuru yetişti. Bisikletin zincirine takılan parçayı polisin çıkardığı yarışmacı yoluna devam etti.

Turset Project Management Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Emeklioğlu, organizasyona 86 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığını belirterek, "Ironman 70.3 yarışları, 50 ülkede 200'den fazla yarış yapılıyor. Belek'teki bu organizasyon dünyada katılımın en yüksek olduğu yarışmalardan birisidir. Yarışlar Antalya turizminde büyük katlı sağlıyor" dedi.