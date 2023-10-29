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        Antalya'da 'Cumhuriyet' coşkusu; Mete Gazoz, sönmeyen ateşle ok yakıp, atış yaptı

         ANTALYA'nınKemerilçesinde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında; olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Yunan mitolojisine 'Olimpos'un Sönmeyen Ateşi' olarak konu olan Yanartaş Milli Parkı´ndaki ateşle ok yakıp, atış yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:15
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        Antalya'da 'Cumhuriyet' coşkusu; Mete Gazoz, sönmeyen ateşle ok yakıp, atış yaptı
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         ANTALYA'nınKemerilçesinde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında; olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Yunan mitolojisine 'Olimpos'un Sönmeyen Ateşi' olarak konu olan Yanartaş Milli Parkı´ndaki ateşle ok yakıp, atış yaptı.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti´nin 100´üncü yılı kutlamaları kapsamında Antalya´nın Çıralı bölgesinde bulunan Yanartaş Milli Parkı´nda etkinlik düzenlendi. Antalya Valiliği tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Vali Hulusi Şahin, Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ve 300 genç katıldı. Milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş´ın sönmeyen ateşiyle yaktığı okla belirlenen alana atış yaptı. Gazoz´a gençlerin ilgisi yoğun olurken, fotoğraf çektirmek isteyenler uzun süre sıra bekledi.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antik Çağ döneminde gençler tarafından olimpiyatın ateşinin Yanartaş´tan alınıp, olimpiyatların başladığını söyledi. Vali Şahin, "Cumhuriyet'in 100´üncü yılının ilk dakikalarında olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile Türkiye Yüzyılına ateş yaktık. İnşallah Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı büyük başarılarla dolu olacak. Dünyaya Türk yüzyılını öğreteceğiz. Spor, gençlik yüzyılı olacak. Dünyaya barışı da getirecek bir yüzyıl olacak. Yanartaş'tan tüm dünyaya 'Türkiye Yüzyılı' başladı diyoruz" dedi.

        Mete Gazoz da etkinliğe katılmaktan dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek çok heyecanlandığını belirterek, "Benim için de çok güzel bir tecrübe oldu" diye konuştu.

        Gazoz, atış yaptığı yayı da Vali Şahin´e hediye etti.

        YANARTAŞ'TAKİ SÖNMEYEN ATEŞ

        'Olimpos'un Sönmeyen Ateşi' olarak bilinen Yanartaş, Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı köyü yakınlarında bulunan bir doğal gaz kaynağı. Denize yakın bir konumda yer alan ve taşlar arasından çıkan alevler turistlerin ilgisini çekiyor. Alevlerin 2 bin 500 yıldır yandığı ve Yunan mitolojisine de konu olduğu biliniyor.

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