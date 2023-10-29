Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da F-16'lardan 100'üncü yıl gösterisi

        ANTALYA'daF-16 savaş uçakları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel gösteri yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:28 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da F-16'lardan 100'üncü yıl gösterisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'daF-16 savaş uçakları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel gösteri yaptı.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla turizm kenti Antalya'da havada, karada ve denizde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 4 adet F-16 savaş uçağı Konyaaltı Sahili ve falezler üzerinde uçarak özel bir şov gerçekleştirdi. Erken saatlerde binlerce vatandaş, sahile inen varyantta yerini alıp uçakları bekledi. Varyanttaki Türk bayrağının olduğu falezlerden uçuşlarına başlayan F-16 pilotları, Konyaaltı Sahili'nde kendilerini selamlayan vatandaşa akrobasi hareketleri yaparak gösteri sundu. Sahilin iki ucundan uçarak gelen F-16 pilotları manevra yaparak birbirine yakın geçiş yaptı. Pilotların bu hareketi büyük beğeni topladı.

        Gösteriyi ilgiyle takip edenler kadar zaman zaman korkanlar da oldu. Yüksek hızlara çıktıkları sırada ses hızını geçen savaş uçaklarının ortaya çıkardığı sonik patlamalar nedeniyle bazı kişiler kulaklarını kapatırken, çocuklar ise korkup ağladı. Gözyaşlarını tutamayan 8 yaşındaki Elif Doğa "Çok korktum. Çok yakın uçtular" dedi.

        Her yıl gösteriyi izlemek için geldiğini söyleyen Çiğdem Şimşek ise "Tüylerim yine diken diken oldu. Bu güzel günü yaşamaktan oldukça gururluyuz. Kelimelerimi tarif edemiyorum" ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü

        Benzer Haberler

        Antalya'da savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı
        Antalya'da savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı
        (Görüntülü) CUMHURİYET COŞKUSU, 100 YILLIK BAYRAĞIN ÖNÜNDE BAŞLADI
        (Görüntülü) CUMHURİYET COŞKUSU, 100 YILLIK BAYRAĞIN ÖNÜNDE BAŞLADI
        Antalya'da 'Cumhuriyet' coşkusu; Mete Gazoz, sönmeyen ateşle ok yakıp, atış...
        Antalya'da 'Cumhuriyet' coşkusu; Mete Gazoz, sönmeyen ateşle ok yakıp, atış...
        Türkiye Golf Federasyonu 100. Yıl Cumhuriyet Kupası sona erdi
        Türkiye Golf Federasyonu 100. Yıl Cumhuriyet Kupası sona erdi
        Demir adamlar Antalya'da yarışıyor
        Demir adamlar Antalya'da yarışıyor
        Ironman 70.3 Türkiye yarışları Antalya'da başladı
        Ironman 70.3 Türkiye yarışları Antalya'da başladı