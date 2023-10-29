ANTALYA'nınSerik ilçesinde düzenlenen Ironman 70.3 Türkiye Yarışları tamamlandı.

Belek turizm merkezindeki Kadriye Beach Park sahilinden yüzme etabıyla başlayan yarışlarda 1,9 kilometre kulaç atan sporcular ardından 90 kilometre pedal çevirerek EXPO 2016 alanına ulaştı. Yarışlar, The Land Of Legends içindeki 20 kilometrelik koşu etabıyla tamamlandı. Erkeklerde, Türkiye'den yarışa katılan Bogdan Kovalenko 3 saat 51 dakika 19 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Sergei Khazov 3 saat 53 dakika 29 saniye ile ikinci sırada yer alırken, Ilya Slepov ise 3 saat 54 dakika 59 saniye ile yarışmanın üçüncüsü oldu. Kadınlarda Simona Dolinar Majdic'in 4 saat 33 dakika 28 saniyeyle ilk sırada yer aldığı yarışı, Lolita Kladovikova 4 saat 38 dakika 3 saniye ile ikinci, Galina Chetverikova ise 4 saat 39 dakika 38 saniye ile üçüncü tamamladı.