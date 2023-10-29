Alanya´da 100'üncü yıl kutlamalarında Funda Arar rüzgarı

ANTALYA´nınAlanya ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı, kortej yürüyüşü ve Funda Arar konseri büyük ilgi gördü. Cumhuriyet coşkusunun doyasıya yaşandığı etkinliklere Türk bayraklarıyla yaklaşık 60 bin vatandaş katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti´nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü tüm Türkiye´de olduğu gibi Alanya´da büyük coşkuyla kutlandı. Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen fener alayı ve kortej yürüyüşünde yaklaşık 60 bin kişi ellerinde bayraklarıyla Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

7´den 70´e vatandaşların katıldığı yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde yakılan sembolik meşaleyle başlayarak Atatürk Caddesi´nden İskele Caddesi´ne, oradan da Belediye Sarayı arkasına kadar devam etti. Cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşlar da marş ve tezahüratlarla Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Fener alayı ve kortej yürüyüşünün ardından 100'üncü yıl coşkusu sahneye çıkan Funda Arar´ın Türk bayrağıyla İzmir Marşı´nı söylemesi ve sevilen parçalarını vatandaşlar için seslendirmesiyle devam etti. Alanya Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 100' üncü yılına özel olarak düzenlenen konsere binlerce vatandaş akın etti. Konser alanını dolduran, sahilde ve teknelerde konseri dinlemek için yerlerini alan yaklaşık 60 bin kişi, Funda Arar´ın sahne performansıyla Cumhuriyet´in 100'üncü yaşını coşkuyla kutladı. Alanya Belediyesi Başkanı Adem Murat Yücel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tüm Alanya´ya doyasıya yaşatan Funda Arar´a teşekkür için çiçek ve plaket takdim ederek teşekkürlerini iletti.