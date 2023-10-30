Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        CUMHURİYET´İN 100´ÜNCÜ YILINA FENER ALAYLI KUTLAMA (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 00:01 Güncelleme: 30.10.2023 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        CUMHURİYET´İN 100´ÜNCÜ YILINA FENER ALAYLI KUTLAMA (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        CUMHURİYET´İN100´ÜNCÜYILINA FENER ALAYLI KUTLAMA (3)

        500 DRON İLE GÖSTERİ 

        Antalya Cumhuriyet Meydanı´ndaki Sefo konserinin ardından dron gösterisi yapıldı. Farklı renkler oluşturan 500 dronun kullanıldığı gösteride Kaleiçi Yat Limanı üzerinde Türk bayrağı, 100´üncü yıl logosu, Mustafa Kemal Atatürk silüeti, Türkiye haritası, '29 Ekim 1923' yazıları oluşturuldu. Büyük beğeni toplayan gösteri izleyen vatandaşlar tarafından da cep telefonları ile görüntülendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        Boğazda görkemli tören!
        Boğazda görkemli tören!
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        10/10'luk Fener!
        10/10'luk Fener!
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet´in 100´üncü yılına fener alaylı kutlama (3)
        Cumhuriyet´in 100´üncü yılına fener alaylı kutlama (3)
        Antalya semalarında Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 500 dronla ışık gös...
        Antalya semalarında Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 500 dronla ışık gös...
        Antalya açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Antalya açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Antalya'da verilen Cumhuriyet resepsiyonunda tarihi giysiler sergilendi
        Antalya'da verilen Cumhuriyet resepsiyonunda tarihi giysiler sergilendi
        Alanya´da 100'üncü yıl kutlamalarında Funda Arar rüzgarı
        Alanya´da 100'üncü yıl kutlamalarında Funda Arar rüzgarı
        Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
        Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü