CUMHURİYET´İN 100´ÜNCÜ YILINA FENER ALAYLI KUTLAMA (3)
CUMHURİYET´İN100´ÜNCÜYILINA FENER ALAYLI KUTLAMA (3)
500 DRON İLE GÖSTERİ
Antalya Cumhuriyet Meydanı´ndaki Sefo konserinin ardından dron gösterisi yapıldı. Farklı renkler oluşturan 500 dronun kullanıldığı gösteride Kaleiçi Yat Limanı üzerinde Türk bayrağı, 100´üncü yıl logosu, Mustafa Kemal Atatürk silüeti, Türkiye haritası, '29 Ekim 1923' yazıları oluşturuldu. Büyük beğeni toplayan gösteri izleyen vatandaşlar tarafından da cep telefonları ile görüntülendi.