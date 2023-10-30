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        Antalya'da 6,5 kişiye 1 motosiklet

        TÜRKİYE'de motorlu kara taşıtı ve otomobil sayısıyla 4'üncü, motosiklet sayısıyla 2'nci sırada yer alan Antalya'da 6,5 kişiye 1 motosiklet düşüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 10:34 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:35
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        Antalya'da 6,5 kişiye 1 motosiklet
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        TÜRKİYE'de motorlu kara taşıtı ve otomobil sayısıyla 4'üncü, motosiklet sayısıyla 2'nci sırada yer alan Antalya'da 6,5 kişiye 1 motosiklet düşüyor.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ekim ayı itibarıyla Antalya'daki motorlu kara taşıtı sayısı 1 milyon 423 bin 136'ya ulaştı. 2 milyon 688 bin 4 kişinin yaşadığı kentte motorlu kara taşıtlarından 658 bin 298 otomobil, 20 bin 16 minibüs, 11 bin 934 otobüs, 227 bin 53 kamyonet, 28 bin 927 kamyon, 412 bin 347 motosiklet, 60 bin 249 traktör yer aldı. Verilere göre; kentte 6,5 kişiye 1 motosiklet, 4 kişiye de 1 otomobil düşüyor. 

        İstanbul, Ankara, İzmir'in ardından en fazla motorlu kara taşıtı ve otomobil sayısına sahip Antalya, motosiklet sayısında da İstanbul'un ardından 2'nci sırada yer alıyor. Geçen yıl ekim ayı itibarıyla motorlu kara taşıtı sayısı 1 milyon 289 bin 312 olan Antalya'da, yüzde 10 artış yaşandı. Aynı dönemde 610 bin 700 olan otomobil sayısında yüzde 7,79, motosiklet sayısında da yüzde 18,65 artış gerçekleşti. Antalya'da motorlu kara taşıtı sayısı 1 yılda 133 bin 824 arttı.

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