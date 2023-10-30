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        Patara Deniz Feneri'nden '100'üncü yıl' ışığı 

        ANTALYA'nınKaş ilçesinde, tarihi 6 bin yıl öncesine uzanan Patara Deniz Feneri'nde, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla simgesel ışık yakıldı. Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Simgesel ışığımızı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ümüz, vatanımız ve milletimiz için yakıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:13 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:15
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        Patara Deniz Feneri'nden '100'üncü yıl' ışığı 
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        ANTALYA'nınKaş ilçesinde, tarihi 6 bin yıl öncesine uzanan Patara Deniz Feneri'nde, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla simgesel ışık yakıldı. Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Simgesel ışığımızı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ümüz, vatanımız ve milletimiz için yakıyoruz" dedi.

        Patara Antik Kenti'nde, Roma İmparatoru Nero'nun milattan sonra 64 yılında yaptırdığı ve tamamı 1481'deki tsunamide yıkılan 26,5 metre yüksekliğindeki deniz fenerinin inşası, Antalya Valiliği'nin ihalesini yaptığı çalışmalar kapsamında sürüyor. Kazılarda ortaya çıkarılan 2 bin 500 taşın, taş hastanesinde röntgenleri çekilip, en son teknolojilerle orijinal yerleri tek tek belirlendi. Patara kazıları sırasında ortaya çıktıktan sonra toprağa gömülen yunus kabartmalı taş, 10 yıl aranın ardından geçen sene Patara Deniz Feneri'ne yerleştirildi. Mayıs ayında ise son basamağı yerine koyulan Patara Deniz Feneri, 21 metre yüksekliğe ulaştı.

        ASIRLAR SONRA IŞIK YAKILDI

        Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Patara Deniz Feneri'nde gaz lambalarıyla simgesel ışık yaktıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Prof. Dr. Işık, "Cumhuriyetimiz, 29 Ekim 1923 Pazartesi günü saat 20.30'da Büyük Millet Meclisi'mizde ilan edildi. 29 Ekim 2023 Pazar günü saat 20.30'da Patara Deniz Feneri'ndeki simgesel ışığımızı, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ümüz, vatanımız ve milletimiz için yakıyoruz. Bu fenerin ortaya çıkmasını ve ayağa kaldırılmasını mümkün kılan devletimize, Cumhuriyet'in bütün değerleriyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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