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        Otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Adem öldü; kaza anı kamerada

        ANTALYA'nınAlanyailçesinde halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Adem Arslan (23), hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:37 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:40
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        Otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Adem öldü; kaza anı kamerada
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        ANTALYA'nınAlanyailçesinde halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Adem Arslan (23), hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Alanya Milli Egemenlik Stadyumu önünde meydana geldi. 07 NEP 40 plakalı motosikleti ile Gazipaşa istikametinden Alanya'ya doğru giden Adem Arslan, direksiyon kontrolünü kaybedince karşı yönden gelen 07 HRV 11 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslan'ın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Kaza anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Arslan'ın kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybettiği ve ardından otobüs ile çarpıştığı anlar yer aldı.

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