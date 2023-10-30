15 yaşındaki Yusuf'un cinayet sanığı astsubay: Delil yok, beraatimi talep ediyorum ANTALYA'dakiormandacesedi bulunan Yusuf Dellal'ı (15) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay Mehmet Deniz Yeşil (33), duruşmada, "Üzerime atılı suçu işlediğime yönelik herhangi bir delil bulunmamaktadır. Öncelikle beraatimi, mahkeme heyeti aksi kanaatte ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

ANTALYA'dakiormandacesedi bulunan Yusuf Dellal'ı (15) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay Mehmet Deniz Yeşil (33), duruşmada, "Üzerime atılı suçu işlediğime yönelik herhangi bir delil bulunmamaktadır. Öncelikle beraatimi, mahkeme heyeti aksi kanaatte ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 17 Ekim gecesi Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Dellal, annesine ait 07 AJC 691 plakalı otomobilde, kız arkadaşı Y.S.Y. (16) ile ormanda oturdukları sırada yanlarına bir kişi geldi. Yüzü bezle sarılı kişi, polis olduğunu söyledi. Bu sırada korkan Y.S.Y., olay yerinden kaçıp, durumu Dellal'in yakınlarına bildirdi. Olay yerine gelen yakınları, Dellal'i tabancayla öldürülmüş olarak buldu. Yusuf'un annesinin otomobilinin ise çalındığı ortaya çıktı. Polis, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda jandarma astsubay olarak görev yapan ve olay gecesi Dellal'ın yanına gelen Mehmet Deniz Yeşil'i şüpheli olarak gözaltına aldı. Tutuklanan Yeşil hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanık Yeşil'in, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Yeşil, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Yusuf Dellal'ın ağabeyi Necip Dellal ile sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Tanıkların ifadesinin alınmasının ardından sanık Yeşil savunmasını yaptı. Yeşil, "Yaklaşık 1 yıldır tutukluyum. Sorgulama esnasında gerek tanık beyanları gerekse iddianamede üzerime atılı suçu işlediğime yönelik herhangi bir delil bulunmamaktadır. Ailem ve oğlum mağdurdur. Olayın geliş aşamasında herhangi bir delil karartma söz konusu değildir. Öncelikle beraatimi, mahkeme heyeti aksi kanaatte ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi. Savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanık Yeşil'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.