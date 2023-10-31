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        Falezlerde bulunan ceset için kayıp kızlarını arayan aile, DNA örneği verdi

        ANTALYA'da dün falezlerden kayalık alana düştüğü iddia edilen genç kadına ait cesedin kimlik tespiti için okul servisinden indikten sonra ortadan kaybolan ortaokul öğrencisi kızları 13 yaşındaki Aylin Kaya'yı arayan anne ve babası, DNA örneği verdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:14 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:15
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        Falezlerde bulunan ceset için kayıp kızlarını arayan aile, DNA örneği verdi
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        ANTALYA'da dün falezlerden kayalık alana düştüğü iddia edilen genç kadına ait cesedin kimlik tespiti için okul servisinden indikten sonra ortadan kaybolan ortaokul öğrencisi kızları 13 yaşındaki Aylin Kaya'yı arayan anne ve babası, DNA örneği verdi. 

        Olay, dün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1540 sokak üzerinde yer alan falezlerde yaşandı. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve deniz polisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla aşağı inerken, polis cesedin genç bir kadına ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma kapsamında, 25 Ekim'de okul servisinden indikten sonra ortadan kaybolan ve ailesinin afişlerle aradığı ortaokul öğrencisi Aylin Kaya'nın ailesi, Adli Tıp Kurumu'na davet edildi. Kimlik tespiti için sabah saatlerinde kuruma giden Natalya ve Suat Kaya çifti, cesedin kimlik tespiti için DNA örneği verdi.

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