Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        29 Ekim´deki konuşması nedeniyle gözaltına alınan öğretmen adli kontrolle serbest

        ANTALYA'da,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alınan E.K. adlı kadın öğretmen, adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 14:10 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        29 Ekim´deki konuşması nedeniyle gözaltına alınan öğretmen adli kontrolle serbest
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alınan E.K. adlı kadın öğretmen, adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Antalya'daki özel bir okulda çalışan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni E.K.'nin, 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşma, sosyal medyada gündem oldu. Konuşmanın çok sayıda kişi tarafından paylaşılmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen E.K. hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla adli işlem başlattı. İşlemin ardından E.K., dün polis tarafından gözaltına alındı.

        YAZILI AÇIKLAMA

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "29 Ekim 2023 günü ilimiz Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren kolejde bir kadın şahsın 'Cumhuriyet Kutlamaları' sırasında yaptığı konuşmada kaydedilen görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılarak konuşma içeriğinden kasıtla, 'Konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşması içeriğinde Türkiye Yüzyılı'nı hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığı ve birlik ve beraberliği zedeleyerek, ayrıştırıcı tutumun sergilendiği vb.' şekilde yer alan görüşler üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatına istinaden, Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın tespitine yönelik çalışmalar yapılmış, yapılan araştırmalarda, şüpheli E.K. isimli şahıs 30.10.2023 günü yakalanmış, şahıs hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesi kapsamında; 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapılmaktadır."

        Öğretmen E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. E.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Londra'da Cumhuriyet balosu
        Londra'da Cumhuriyet balosu
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Kadıköy'deki istek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Kadıköy'deki istek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü

        Benzer Haberler

        Anadolu'nun dört bir yanından yüzlerce ürün YÖREX'te ziyaretçilerin beğenis...
        Anadolu'nun dört bir yanından yüzlerce ürün YÖREX'te ziyaretçilerin beğenis...
        Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi Antalya'da yapıl...
        Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi Antalya'da yapıl...
        Antalya'da Cumhuriyet Bayramı törenindeki konuşması nedeniyle gözaltına alı...
        Antalya'da Cumhuriyet Bayramı törenindeki konuşması nedeniyle gözaltına alı...
        Antalya'da huzur ve güven operasyonunda aranan 31 kişi yakalandı
        Antalya'da huzur ve güven operasyonunda aranan 31 kişi yakalandı
        Antalyaspor'da tesislerin enerjisi güneşten sağlanacak
        Antalyaspor'da tesislerin enerjisi güneşten sağlanacak
        Antalya'ya "çevreci" OSB
        Antalya'ya "çevreci" OSB