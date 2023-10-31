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        Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor: 4-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 22:12 Güncelleme: 31.10.2023 - 22:15
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        Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor: 4-1
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        STAT:AlanyaOba

        HAKEMLER: Alper Akarsu, Özcan Sultanoğlu, Buğra Can Semercioğlu

        ALANYASPOR: Yusuf Karagöz- Augusto (Dk. 64 Oğuz Aydın), Lima, Furkan Bayır, Balkovec, Emirhan Çavuş (Dk. 64 Novais), Richard (Dk. 46 Leroy Fer), Yunus Bahadır, Janvier (Dk. 75 Eren Altıntaş), Sisto, Anderson (Dk. 84 Cordova)

        BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Serkan Demirol- Melik Can Şahin (Dk. 46 Eyüp Poyraz), Doğancan Kılıç, Samet Cantürk, Cihangir Çağlıyan (Dk. 81 İsmet Benli), Haktan Çakır, Yunus Özdemir (Dk. 46 Halil İbrahim Pekşen), Berkant Şahin Kök, Bilal Şeflek (Dk. 46 Yekta Sönmez), Muhammed Burak Taşdemir (Dk. 46 Arda Keser), Can Muhammed Vural

        GOLLER: Dk. 27 Sisto, Dk. 34 Janvier, Dk. 43, Dk. 80 Anderson (Alanyaspor) - Dk. 63 Berkant Şahin Kök (Belediye Kütahyaspor)

        SARI KARTLAR: Balkovec, Sisto (Alanyaspor)- Melik Can Şahin, Yekta Sönmez, Can Muhammed Vural (Belediye Kütahyaspor)

        Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Alanyaspor, sahasında karşılaştığı TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor´u 4-1 yenerek 4'üncü tura yükseldi.

        27´inci dakikada Alanyaspor öne geçti. Kornerden dönen topta Alanyaspor´da Emirhan Çavuş´un pasında topla buluşan Sisto ceza yayının gerisinden sert bir şut çekti. Savunmada Samet Cantürk´e çarpan top fileleri havalandırdı: 1-0.

        34´üncü dakikada Alanyaspor farkı 2 çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Yunus Bahadır'ın ceza sahası dışına çıkartığı pasta Janvier´in sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

        43´üncü dakikada Alanyaspor 3 farkla üstünlüğünü sürdürdü. Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Balkovec´in ortaladığı topa vuran Anderson meşin yuvarlağını ağlarla buluşturdu: 3-0.

        Karşılaşmanın ilk devresi Alanyaspor´un 3 farklı üstünlüğüyle tamalandı.

        63´üncü dakikada Kütahyaspor farkı 2´ye indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta, Halil İbrahim Pekşen'in ortasında topla buluşan Yekta Sönmez´in verdiği pasta Berkant Şahin Kök ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı. Alanyaspor savunmasında Lima´ya çarpan top fileleri havalandırdı: 3-1.

        80´inci dakikada Alanyaspor tekrardan farkı 3'e yükseltti. Sol kanattan gelişen Alanyaspor´un hızlı atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisinde çevirdiği topta Anderson topu ağlarla gönderdi: 4-1

        Karşılaşma ev sahibi ekip Alanyaspor´un 4-1´lik üstünlüğüyle tamamlandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya / Alanya - Alkın BİRİCİK

        2023-10-31 22:12:01

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