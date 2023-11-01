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        Antalya'da yazdan kalma günler

        ANTALYA'dakasım ayının başında yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 28 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar denize girip, güneşlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:09 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:10
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        Antalya'da yazdan kalma günler
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        ANTALYA'dakasım ayının başında yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 28 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar denize girip, güneşlendi.

        Dün akşam yağışlı havanın etkili olduğu kentte bugün güneşin yüzünü göstermesiyle hava sıcaklığı öğle saatlerinde 28 dereceye kadar ulaştı. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile gelen bazı kişiler sıcaklığı 26 derece olan denizde yüzerken, kimileri ise kumsalda uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının hafta boyunca aynı seyirde devam etmesi, pazar günü kent genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

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