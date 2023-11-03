Oğluna böbreğini bağışlayan baba: O benim parçamdı, bir parçam daha ona geçti AKDENİZÜniversitesi Hastanesi'nde kronik böbrek yetmezliği teşhisi koyulan oğlu Ömer Güleç'e (6) böbreğini bağışlayan Hasan Hüseyin Güleç (34), "O benim bir parçamdı, bir parçam daha ona geçti. Mevla´m oğluma şifa versin. Çok şükür ikimiz de iyiyiz. Ben bu saatten sonra tüm organlarımı bağışlayacağım" dedi.

AKDENİZÜniversitesi Hastanesi'nde kronik böbrek yetmezliği teşhisi koyulan oğlu Ömer Güleç'e (6) böbreğini bağışlayan Hasan Hüseyin Güleç (34), "O benim bir parçamdı, bir parçam daha ona geçti. Mevla´m oğluma şifa versin. Çok şükür ikimiz de iyiyiz. Ben bu saatten sonra tüm organlarımı bağışlayacağım" dedi.

Isparta'da yaşayan Ömer Güleç'e, 4 yaşındayken kronik böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu. Gün geçtikçe durumu ağırlaşan Güleç, 2023 Ocak ayında böbrek yetmezliği nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Kliniği'nde tedaviye alındı. Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde babası Hasan Hüseyin Güleç'in verdiği böbrekle 18 Ekim'de nakil olan minik Ömer, yeniden yaşama tutundu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde nakil sonrası oğlu Ömer Güleç'in tedavisinin devam ettiğini anlatan Hasan Hüseyin Güleç, "Oğlumun ilk teşhisi Isparta'da koyuldu. Orada Çocuk Nefroloji bölümü durumu fark etti. Bizi Akdeniz Üniversitesi'ne yönlendirdiler. Daha sonra burada tedavi olduk. Kronik böbrek yetmezliği olduğu söylendi. Tedavi süreci bir süre devam etti. İlaçlara yanıt vermeyince nakil yapıldı. 18 Ekim'de nakil olduk. O gün bugündür iyiyiz çok şükür" dedi.

Oğluna böbreğini verdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Güleç, "O benim bir parçamdı, bir parçam daha ona geçti. Mevla´m oğluma şifa versin. Hiç düşünmeden böbreğimi verdim. Birçok öneri oldu. Dedeleri böbreklerini vermek istedi. Birinin yaşı tutmadı. Ben vermek istedim. Kendimden olsun dedim. Başkasını da riske atmak istemedim. Çok şükür ikimiz de iyiyiz" diye konuştu.

'TÜM ORGANLARIMI BAĞIŞLAYACAĞIM'

Birçok çocuğun organ nakli beklediğini aktaran Hasan Hüseyin Güleç, "Bağış yapılmasını isterim çünkü organ nakli sorumlusuyla konuştuğumda şu an naklin çok az olduğu söylendi. Kadavradan böbrek çıkma olasılığı çok çok düşüktü. O yüzden kendim bağışladım. Kadavrayı bekleseydim, uzun zaman geçecekti. O da hastalığın ilerlemesine, başka hastalıkların oluşmasına neden olabilir dediler. O yüzden hiç düşünmeden kendim verdim. Organ nakline bütün insanları teşvik etmek isterim. Ben bu saatten sonra tüm organlarımı bağışlayacağım. E-devlet üzerinden de başvurulabiliyor. Oradan başvurup organlarımı bağışlayacağım" dedi.

Hastane odasında oyun oynayarak, yemek yiyerek, çizgi film izleyerek günlerini geçirdiğini anlatan Ömer Güleç ise "Kendimi çok iyi hissediyorum. Ben büyünce roket yapmak istiyorum. Roketle uzaya gitmek istiyorum. Organ bağışı hayatı kurtarır" dedi.