Serik'te dolu seraları vurdu; ürünlere zarar verdi ANTALYA'nınSerik ilçesinde etkili olan dolu, seralara ve ekili ürüne zarar verdi.

ANTALYA'nınSerik ilçesinde etkili olan dolu, seralara ve ekili ürüne zarar verdi.

Serik'te, dün akşam yağan dolu, Sarıabalı Mahallesi Çiftlik ve Koyak mevkilerindeki seraları vurdu. 100 seranın camları kırıldı; 2 haftaya kadar hasat edilmesi beklenen domates ve biberler zarar gördü. Yağış sonrası İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'ne bağlı 4 ekip, zarar tespit çalışması başlattı.

'CAM SERALARIMIZ TAMAMEN ZARAR GÖRDÜ'

Üretici Hüseyin Koç, "Yarım saat kadar süren dolu yağışı sonrasında yeni mahsulümüz ve cam seralarımız tamamen zarar gördü. 15 gün sonra hasat edeceğimiz domateslerimiz vardı. Domateslerimizi toplayıp, ilk satışımızı yapacaktık ama böyle bir afet başımıza geldi. Cam seralarımız tamamen kırıldığı için kış dönemine girerken havaların iyi gitmesini bekleyeceğiz. Usta bulup, seralarımızı yaptırmak istiyoruz. Devletimizden seralarımızın yapımına destek olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'ZARARIMIZ BÜYÜK'

Dolu yağışından ekili alanının zarar gördüğünü anlatan İsmail Şirin ise "Şiddetli dolu yağışına şahit olduk. Evimizden dışarı çıkamadık. İçeriden izlemek zorunda kaldık. Zararımız büyük. Daha ürünlerimizi pazara çıkaramadan zarar gördük" dedi.

Üretici Süleyman Koç da aylar boyu emek verip, satışa çıkarmaya hazırladıkları ürünlerin zarar gördüğünü ve üzgün olduklarını dile getirdi.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ile Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu da çiftçileri ziyaret edip, seralarda incelemede bulundu.